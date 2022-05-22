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「臺灣工藝聯盟總會」成立　最年輕人間國寶陳啟村任第1屆總會長

▲臺灣工藝聯盟總會於5月20日成立 。（圖／陳啟村提供）

▲臺灣工藝聯盟總會於5月20日成立 。（圖／陳啟村提供）

記者陳崑福／屏東報導

「臺灣工藝聯盟總會」於5月20日上午10點，在國立臺灣工藝研究發展中心（南投縣草屯鎮中正路573號）舉辦成立大會，由傳統木雕最年輕「人間國寶」陳啟村當選第一屆總會長。

由全國多元領域的工藝美術協會理事長、國家工藝成就獎得主與文化部登錄人間國寶等多位頂尖大師作為發起人，招募全國工藝美術界的佼佼者，共同為整體環境發展打拚的「臺灣工藝聯盟總會」，
，成立大會當天除了議程外，並選出第一屆理監事團隊，由陳啓村當選總會長。

「臺灣工藝聯盟總會」出自於文化部國立臺灣工藝研究發展中心主任張仁吉的構想，他計畫凝聚臺灣工藝界力量，並再結合跨領域的動能，為臺灣傳統技藝、文化注入新量能，經半年籌備成立。

當選總會長的陳啓村，於2020年榮獲國家工藝成就獎及受文化部登錄為重要工藝保存者「人間國寶」並曾擔任多項工藝美術社團理事長。

他表示，這次成立大會相當具有時代意義，顯現臺灣工藝將以更開闊的視野，進行全面性的資源共享與多元合作；持續深耕產業的研究推廣工作，以延續傳統技藝價值，將美感實踐於大眾生活；工藝產業也藉此累積能量，回饋至相關創作人才的培養，使整體工藝環境達到永續循環的發展，超越的精神使命，期盼帶領臺灣工藝繼往開來、再創高峰。

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