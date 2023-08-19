婦人適逢喪夫之痛又遭假檢警詐騙40萬元　南警緝獲車手嚴辦

▲詐騙集團以假檢察官監管話術，第1次騙取被害人存款40萬元得手，竟食髓知味第2次詐騙20萬元及金融卡時，被善化分局警方當場查獲林姓車手送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南善化年1名70多歲婦人，8月剛逢喪夫之痛，竟又遭遇詐欺集團以假檢察官監管話術，第1次騙取存款40萬元得手，竟食髓知味第2次詐騙20萬元及金融卡時，善化分局警方當場查獲30歲林姓車手，保住婦人辛苦積蓄。





警方指出，70多歲婦人，日前接獲詐騙集團電話，誆稱帳戶內之存款涉及洗錢，需保證金，才可以暫緩調查，婦人不察害怕下被騙走40萬元，案經善化分局接獲情資，即時前往慰問被害人，發現詐欺集團又以同手法法設下的另一場騙局，要求交付20萬元，善化警方將計就計，於18日下午利用詐欺集團成員前往面交時，當場逮捕30歲的林姓車手，查扣作案聯繫手機及偽造台北地檢署監管科收據假公文，並成功攔阻詐騙金額20萬，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押向上溯源，追查出幕後詐騙集團成員。





善化分局呼籲，檢警均不會透過電話方式要求民眾匯款、提供帳戶資料、存摺資料等，切勿輕信其言，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。