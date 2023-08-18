台南彰化警方聯手出擊...破販毒集團逮8人　各式毒品擺滿桌

記者林東良／台南報導

台南市警歸仁分局聯手彰化縣警局，17日拂曉出擊，一舉破獲毒品案，緝獲張姓藥頭、施姓女友、胡姓藥頭小弟及徐姓等藥腳共8人外，並查扣海洛因19.02公克、安非他命79.13公克、混合型毒品咖啡包499包及愷他命香菸1支等證物，全案偵訊後依毒品罪嫌移送彰化地檢署依法偵辦。

▲台南市警歸仁分局聯手彰化縣警局，17日破獲毒品案，緝獲張姓藥頭等共8人及海洛因、安非他命等各式毒品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市歸仁警分局於2023年3月間偵辦毒品案，溯源至第三層莊姓毒品藥頭，經後續擴大清查發現其毒品上游來源疑似在彰化地區，案經蒐證完整後，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，歸仁分局於8月17日見時機成熟，聯合彰化縣警察局鹿港分局、溪湖分局及特殊任務編組警力，持彰化地院核發之搜索票拂曉出擊。

專案小組成員，分別在彰化縣溪湖鎮及鹽埔鄉等5處地點，查獲莊嫌之毒品上游張姓藥頭、施姓女友、胡姓藥頭小弟及徐姓等多名藥腳外，並查扣第一毒品海洛因19.02公克、二級毒品安非他命79.13公克、混合型毒品咖啡包499包及愷他命香菸1支、安非他命殘渣袋3包、玻璃管及鏟管等相關證物。全案偵訊後將相關犯嫌共8人，依毒品罪嫌移送彰化地檢署依法偵辦。

歸仁分局指出，警方為貫徹政府反毒立場、遏止幫派組織販毒牟利、全力打造無毒家園之目的，此次行動不僅宣示警方打擊毒品決心，更以「溯源追查」為核心目標，並針對毒品供應鏈進行「向下刨根」，以鞏固犯嫌相關不法事證，期能提昇政府打擊毒品犯罪之成效。