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社會 社會焦點 保障人權

冒充海陸班長「訂320麵包竟棄單」　老闆損失7千元...霸氣全捐了

▲▼麵包店遭假國軍詐騙。（圖／民眾提供）

▲高雄旗津區一家麵包店遭假國軍詐騙，老闆白白損失7000元。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

一名自稱海軍陸戰隊66旅的張姓上尉，日前打電話到高雄一家麵包店，向店家表示要預訂320個麵包，還傳送部隊採購清單、軍職資料、內務櫃等畫面以取信郭姓老闆，不料昨(18日)預約時間到，張姓上尉卻搞失蹤，郭姓老闆白白損失7000元，氣得報警處理，最後則將麵包捐給愛心廚房。

「社會上怎麼有這種人？」郭姓老闆在地方社團控訴，一名LINE名稱為「張班長」的男子，17日上午打電話到店裡，表示要訂320個麵包，18日下午4點多會到店取貨，「張班長」當時表示：「加賴會比較清楚，訂東西才不會有落差」，他相信了，沒想到卻是詐騙集團，他也藉此呼籲旗津在地業者注意，以免受騙。

▲▼麵包店遭假國軍詐騙。（圖／民眾提供）

▲▼張班長傳送國軍採購清單，要郭老闆提供報價單讓他請款。（圖／民眾提供）

▲▼麵包店遭假國軍詐騙。（圖／民眾提供）

根據郭老闆提供對話紀錄，這名「張班長」先是傳送海軍陸戰隊的採購清單，指出要菠蘿麵包80個、肉鬆麵包80個、紅豆麵包80個、奶酥麵包80個，還要郭老闆寫一份報價單讓他匯報上級，同時還附上服務單位、職位等個資，甚至連統編都有，郭老闆不疑有他，立刻就開出收據。

為取信於郭老闆，「張班長」陸續還傳送軍職資料、疑似部隊辦公室和內務櫃等照片，提醒他可長期合作，不找其他供應商，細節部分見面可詳談，還說他晚上要視察寢室，有狀況留言給他。郭老闆當晚也回覆：「OK，放心。」

▲▼麵包店遭假國軍詐騙。（圖／民眾提供）

▲▼「張班長」為取信郭老闆，還提供個資、疑似部隊內務櫃畫面給他。（圖／民眾提供）

▲▼麵包店遭假國軍詐騙。（圖／民眾提供）

雙方約定於18日下午3點左右取貨並付款，當天早上「張班長」還連續打了好幾通電話給郭老闆，強調要注意衛生，沒想到下午遲遲不見人影。郭老闆打電話給對方，卻無人接聽，驚覺自己遭到詐騙，只好把做好的麵包捐給愛心廚房，避免浪費，同時也報警處理。

警方表示，後續將循訂購電話等訊息進行追查，呼籲訂購餐點惡意棄單行為不僅造成店家困擾及損失，也可能構成詐騙行為，請民眾訂購產品後務必履約，如有變數一定要向商家溝通說明，避免觸法。

▲▼麵包店遭假國軍詐騙。（圖／民眾提供）

▲「張班長」未依約取貨付款，老闆才驚覺遭詐。（圖／民眾提供）

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