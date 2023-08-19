30名男女躲花蓮民宿「AI變臉假冒公安」詐騙大陸人　晚間全聲押

▲花蓮地方檢察署。（圖／翻攝自Facebook／花蓮地方檢察署）



中央社

花蓮地檢署偵辦跨境詐騙案，年輕男女藏身花蓮壽豐鄉某民宿，以AI變臉假冒中國公安詐騙大陸民眾，檢警調上門查緝逮30人，當場查扣手機、電腦、毒品等證物，18日晚間全遭檢方聲押。

電信詐騙集團利用暑假期間花蓮壽豐鄉某位置隱蔽的民宿成立機房，招攬年輕男女從事電信詐騙工作，成員包含在地原民青年、香港籍民眾，為避免遭查緝，還在大門口、四周道路裝設監視設備。

花蓮地檢署指揮高雄、台中、花蓮、新竹等5警調單位，17日上午持法院核發的搜索票到民宿搜索，當場逮捕蔡姓被告等30人。

檢警調於現場扣押智慧型手機39支、筆記型電腦9部、愷他命毒品229.65公克、吸毒工具、現金17萬3000元及假公安制服、帽子、北京市公安局背板等大批證物。

檢方調查，詐騙集團利用第一線人員電話詐騙大陸地區人民，機房成員穿著假公安制服、帽子及偽造公安局背板，營造公安局辦公廳舍場景，再以AI變臉程式假冒公安人員，提出偽造的人民檢察院公文向大陸地區民眾進行跨境電信詐騙。

花蓮檢方指出，受騙人數及金額仍待清查，案經檢察官訊問後，認為30名被告均設犯刑法加重詐欺取財罪、組織犯罪防制條例等罪嫌疑重大，18日晚間向花蓮地方法院聲請羈押禁見。