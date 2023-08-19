親友LINE借款19萬...熱心男抱現金衝郵局匯款　里港警成功阻詐

▲里港警分局高樹分駐所長邵軾傑、警員趙凱晴即時阻止黃男匯款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉黃姓男子接獲LINE訊息，有親友借款19萬給另一名向姓友人，要求黃匯款，郵局行員發現遇詐，連絡里港警方到場，警方連絡不到這名親友，更查無向姓友資料，黃這才知道受騙。

里港警分局防詐騙宣導採因時因地制宜作為，為有效預防鄉親受騙，高樹分駐所至各金融機構大力宣導，並教導行員有效警覺民眾是否有被詐諞的狀況，如有發現異常，立即通報派出所處理。



17日上午，高樹郵局胡姓行員發現有名6旬黃姓男子攜領大量現金欲臨櫃匯款，警覺有異立即通知轄區高樹分駐所員警到場。所長邵軾傑、警員趙凱晴了解狀況後，得知他是接獲LINE通訊軟體親友商請幫忙，請求借款新臺幣19萬元給另一名向姓友人。

經警方多方查證後，發現親戚電話已無法接通，更查無向姓友人資料，他始恍然大悟驚覺遭詐，也幸虧行員及警方即時攔阻，故未有任何損失。



里港警分局分局長何明祥呼籲，現在詐騙手法千奇百怪，請鄉親們再次確認很重要，如有遇到久未相見的親戚忽然聯絡，也不要任意加私LINE，應提高警覺再次確認，如有接到可疑電話不要慌張，要馬上掛斷電話並撥打110或165報案電話，切勿未經確認即至金融機構進行匯款以免被騙。