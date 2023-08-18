正妹「1小時4000」結果只陪逛夜市　男告詐騙不成...超慘原因曝

▲嘉義李姓男子花了1萬4給正妹，以為可以性交易，原來只是約會鐘點費（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義李姓男子上推特認識吳姓正妹，兩人約好「一小時4000」，不料等他興沖沖匯款後，只和吳女逛了夜市。後續李男聽到吳女缺錢又陸續匯款，共花了1萬4千元，卻遲遲無法和她交往或發生關係，怒對吳女提告詐騙。全案審理時，吳女表示是約會1小時4千元，嘉義地院認為李男提出的證據，不足以證明吳女詐騙，判他敗訴。

判決指出，李男和吳女在推特認識，雙方互加LINE好友聊天，而後吳女表示「一小時4000，多一小時1000，包夜9000」，李男以為這是性交易的價碼，馬上匯款4千元，結果見面後兩人只一起逛了夜市。隨後吳女又以沒錢吃飯、阿嬤需要看護費，陸續向他要了1萬元，共拿到1萬4千元。而李男花了錢，每次出門卻只能和她吃飯、逛街，深覺自己受騙，怒告吳女要她把錢還來。

吳女在審理時表示，當時的意思是匯4千元給她，她可以和李男約會，不是性交易的意思，後來她表示家裡需要錢，李男就主動給她錢，他們也講好要以約會方式抵債，但她有講明不能當他的女朋友，因為她認為李男會瞧不起她。

李男則說，兩人出去過4、5次，吳女每次都裝的很可憐，說這次沒時間，下次再去汽車旅館，不過也有用LINE傳她的身分證給他看。

法官認為，李男匯款4千元後，和吳女有多次出遊記錄，和吳女所說的約會抵債相符，雖有訊息「一小時4000 多一小時1000 包夜9000」，但並沒有說明是什麼交易、進行方式和時間地點，且李男多次問吳女要不要當他女友，可見兩人並非只是建立一次性關係，吳女又傳了身分證給他，和一般冒名詐騙不同，也難認她沒錢吃飯等理由是假的，因證據不足，判李男敗訴。全案還可上訴。