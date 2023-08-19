郭台銘自比「豬小弟」喊團結　她酸：三隻笨豬擋不住中國戰狼

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前出席「雲林旅外鄉親後援會」， 以《三隻小豬》為例，暗喻國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲不團結，恐被民進黨參選人賴清德這隻大野狼吃掉。基進黨立委參選人吳欣岱表示，形容賴清德是大野狼根本「不倫不類」，真正的大野狼是推動戰狼外交的中國，但三隻小豬比喻很貼切，三隻笨豬都擋不了中國戰狼。

郭台銘日前以《三隻小豬》為例，稱2隻豬大哥因為不團結，所以被大野狼吃掉，最後是靠豬小弟帶領大家打倒大野狼，而那隻大野狼就是賴清德，不團結恐被大野狼吃掉，建議3人坐下來喝咖啡，團結下架民進黨。

對此，吳欣岱表示，郭台銘把柯文哲、侯友宜比喻為小豬還蠻貼近的。台灣戰後有一句流行語就叫做「狗去豬來」，講當時來台的中國國民黨像豬，「不潔不淨」、「光吃飯不做事」。

吳欣岱說，「不潔不淨」的豬是柯文哲，號稱自己清廉，結果出來力挺貪汙的高虹安，他在北市長任內，市府108人涉嫌貪汙，比前朝還多。而「光吃飯不做事」的豬則是侯友宜，除了每天講「侯侯做代誌」之外沒有其他能力，遇到事件、議題，都是靠幕僚幫忙解圍，還譏諷他當不了母雞只能當不做事的豬，自家小雞都快活活餓死了。

吳欣岱直言，至於郭台銘自認是豬小弟、這個比喻就有點不倫不類了，因為郭台銘生肖屬虎，所以很多人把他比喻為老虎，但他現在比較像病貓，過去在企業界當老闆呼風喚雨，卻沒辦法在國民黨爭取總統大位，現在就算要用民間連署也是困難重重，民調更是不見起色。

吳欣岱還說，郭台銘說賴清德「破壞民主」是大野狼，這個比喻就荒謬到讓人懷疑郭是不是活在平行世界，現在正在破壞世界民主、帶來戰爭的，就是這幾年推動戰狼外交的中國，她表示，這也是郭台銘口中的這三個小豬都不敢得罪、不敢預防，甚至引狼入室最大敵人。

她強調，真正的主流民意，是拒絕中國這隻大野狼進來台灣，而靠那侯柯郭三隻豬不只做不到，恐怕還會主動引狼入室。