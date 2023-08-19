幕後／郭台銘炫風式改口咖啡之約！　侯友宜陣營嘆翻臉如翻書

▲郭台銘19日上午出席主流民意大聯盟基隆場。（圖／郭台銘辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘前晚引用「三隻小豬」故事，邀國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「一起喝咖啡談合作」。侯友宜昨對此雖表達已曾登門拜訪三次不得其門而入，但仍願意再次請益，而郭也說過去就讓他過去。孰料，郭台銘今「炫風式改口」，批侯友宜、柯文哲嘴巴講要團結、合作，實際上彼此內耗、鬥爭，更邀三人公開辯論。據悉，侯陣營原本想可進一步談，但郭今日的意外言論，讓他們感到相當不解且傻眼。

國民黨5月17日徵召侯友宜參選總統後，郭台銘曾在臉書表示，會信守承諾支持侯，但此文釋出後，卻轉頭罵國民黨徵召不公騙了他，開始了他一連串參選總統的動作。侯友宜之前受訪時曾說，他透過各種管道要與郭聯繫結果都石沈大海，這幾天聽到郭台銘要約他喝咖啡，他才自爆，517之後親自拜訪郭三次，但不得其門而入，但儘管如此，侯還是表達願意再向郭請益。

不過侯友宜陣營早已定調，對於整合郭台銘一事，已非放在最優先地位，侯陣營認為，最重要的還是先站穩腳步、勤走基層加強自身聲量，然後拉抬民調支持度。只是郭在前天主動拋出要與侯、柯喝咖啡談合作，侯陣營也感到驚訝與意外，但基於非綠的整合，侯陣營也沒有太排斥，所以侯友宜才說可以再向郭請益，畢竟多一位朋友總比多一位敵人好。

但才不到二天的時間，郭台銘又在今天上午到基隆參加造勢大會時表示，兩大在野政黨與參選人只看到個人的利益，只想到政黨的好處，嘴巴講要團結、要合作，但實際上都在彼此內耗、鬥爭。郭台銘旋風式的改口，讓侯內部大為錯愕，再一次領教郭台銘翻臉如翻書。

藍營人士指出，郭台銘的反反覆覆本就是正常發揮，有如之前與柯文哲在金門的海誓山盟一般，隔天竟說全忘了，變成「昨暝歹勢」，完全是渣男行徑，所以前天郭公開釋出善意，他就感覺郭不懷好意，當侯友宜已經非常有善意的表示「願意再次登門請益」後，沒想到郭台銘馬上翻臉不認人。

藍營人士表示，這次侯友宜對於郭台銘的「咖啡之約」已釋出很大善意，雖然現在郭台銘再次不守信用，但認為侯還是可以主動出擊拜訪，屆時若郭不願意見面，等於再次凸顯郭不守信用的形象，而侯對郭已仁至義盡了。

