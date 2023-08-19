不只喝咖啡！郭台銘也邀侯柯「公開辯論」　看誰能帶領台灣發展經濟

▲郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘前天稱要邀總統參選人侯友宜、柯文哲喝咖啡，並在主流民意大聯盟的框架下交換意見，甚至談合作。郭台銘今（19日）在聯盟基隆場活動致詞時，又提及三人「也可以公開辯論」，看誰能提出對台灣未來的前景、誰可帶領台灣不要走上戰爭、帶領台灣發展未來經濟、真正做到政治清廉。

主流民意大聯盟今天上午在基隆銅陵關聖帝君廟前空地登場，會中郭台銘致詞提及，他有邀請侯友宜、柯文哲喝咖啡，坐下來談論兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉、公平正義等議題，「也可以公開辯論」，看誰提出對台灣未來前景、誰可帶領台灣不要走上戰爭、帶領台灣發展未來經濟、真正做到政治清廉，而這就是他提出主流民意的價值觀，因此在這價值觀理念下，民意大於黨意。

但郭台銘也批評，台灣有三個人（指侯友宜、柯文哲與郭台銘）希望民進黨政府下台，其中兩個想換人做做看，而非換黨做做看；這兩個大的在野黨候選人想著個人利益、政黨利益，嘴巴說要團結合作，然實際上就是彼此內耗、鬥爭，就像兩個齒輪彼此要前進，卻又彼此牽制，所以主流民意遭背棄，真正對不起主流民意、真正對不起台灣人民。

郭台銘更埋怨，他是聽老百姓的、無黨無派，但現在在野兩黨把他當敵人，不去打也不敢打民進黨跟賴清德，卻「打這個代表民意的（指郭自己）」。

前天郭台銘在「主流民意大聯盟：雲林旅外鄉親後援會」致詞時，以「三隻小豬」故事呼籲在野合作，並表示將邀侯友宜、柯文哲參加主流民意大聯盟，並在此聯盟框架下談合作。不過媒體人張禹宣質疑，所謂主流大聯盟，有沒有郭台銘當副手或不選的選項。而侯友宜則透露，他接受國民黨徵召成為總統參選人後，親自三次登門拜訪（郭台銘），但不得其門而入，「今天郭董約喝咖啡，禮貌上我更應該展現更大的誠意，再次登門拜訪」。

隔日郭台銘解釋，如果大家共同目標是換人或換黨來做，至於怎麼做，目前是有意角逐的候選人坐下來談，民意大於黨意，公益大於私利，在此原則下，幾個有意角逐的坐下來談，「至於結論是什麼，我不預設立場，沒有任何的說我非要怎樣不可」，如果大家理念相同，彼此自然會用智慧解決所有主流民意所期盼的。郭也向侯友宜喊話，過去就讓它過去，「我們要想著台灣的未來」。

對於郭台銘打算邀侯友宜與柯文哲坐下談一事，國民黨立委林為洲昨受訪表示，3個人來做政策辯論的方向沒有錯，只是說候選人本來就是要讓民眾知道自己的政策，至於結合起來變成一個黨，不要再想了，這只是要聲量的假議題，「你（指郭台銘）每次都在講藍白合、執政大聯盟，請問你的政策到底是什麼？乾脆政策辯論，我覺得比較有實質意義」。