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二輪戲院變策展空間　「MOI 國王的森林城市」開展

▲▼ 嘉義二輪片新榮戲院由承億集團購入後策展， 超吸睛巨型氣球 逾70件作品同時展出 8/18盛大開展! 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市二輪片新榮戲院由承億集團購入後打造個展空間， 18日曝光超吸睛巨型療育氣球，同時逾70件作品展出 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

華人文創設計旅店龍頭品牌「承億集團」與孕生於嘉義的知名建設公司「承億建設」攜手當代藝術家-寧芮潔共同舉辦於嘉義的首場創作個展《國王的森林城市》，此個展不僅是承億集團耗時半年籌備之嘉義大型藝術展覽，亦是藝術家寧芮潔參展以來，規模最大、展出作品最多的一次個展。今(18)於嘉義市市中心前新榮戲院舊址開展。

▲▼ 嘉義二輪片新榮戲院由承億集團購入後策展， 超吸睛巨型氣球 逾70件作品同時展出 8/18盛大開展! 。（圖／記者翁伊森攝）

承億集團發跡且深耕於嘉義，早期以建設公司起家，近年橫跨全台各地飯店餐飲、藝術、整合行銷等業別，挖掘在地人文特色並致力於推廣台灣各地文化美學，積極地攜手藝術家舉辦各式藝文展覽，挖掘城市藝術脈動與新觀點，在旅宿空間致力達到一座飯店就是一座美術館的理念，提煉、轉譯不同的在地文化與城市底蘊，為來訪的旅人打造「一館一特色」的差異化體驗。

今承億集團攜手當代藝術家寧芮潔於嘉義市原新榮戲院舉行創作個展，以「MOI 國王的森林城市」為主題，MOI (法文) ，是“我”，”Iam”的意思。MOI小女孩是藝術家內心童年的象徵，從”年幼的家”與”記憶中的故事”，去串起創作的核心脈絡。

▲▼ 嘉義二輪片新榮戲院由承億集團購入後策展， 超吸睛巨型氣球 逾70件作品同時展出 8/18盛大開展! 。（圖／記者翁伊森攝）

▲當代藝術家寧芮潔(圖左)為台灣畫家及裝置藝術家 。（圖／記者翁伊森攝）

此次主視覺《The forest city of king 國王的森林城市》為長兩公尺的巨型壓克力畫作，由氣勢磅礡的巨型畫作勾勒出細膩生動的視覺印象，帶給大眾最震撼的觀展體驗。展場中最為吸睛的巨型氣球「Lazy MOI」驚豔亮相！長七公尺的「Lazy MOI」為此次最大件之藝術作品，其中靈魂人物紅髮小女孩——MOI，為藝術家寧芮潔內心童年的象徵，而寧芮潔將MOI帶進故事中，重新詮釋世界裡的每一則小故事，並帶領觀展者們一起進入寧芮潔的魔法世界。

當代藝術家寧芮潔為台灣畫家及裝置藝術家，近年來受到國際關注，已陸續在韓國，澳洲，新加坡，法國等地受邀參加國際藝術博覽會。目前為巴黎Koren gallery的代理藝術家，並於今年11月首次在巴黎展開設個展，且將陸續參與歐洲國際藝術博覽會。其擅長創作西方表現主義形式風格的作品，在主觀的絕對色彩與線條筆觸中，打造出每一幅專屬她的魔法世界。而此次特受承億集團邀請，至嘉義原新榮戲院舊址展出首次規模最大、展出作品最多的一次個展，期待透過此次盛大的展出，帶給嘉義民眾獨一無二藝術體驗。

▲▼ 嘉義二輪片新榮戲院由承億集團購入後策展， 超吸睛巨型氣球 逾70件作品同時展出 8/18盛大開展! 。（圖／記者翁伊森攝）

本次主辦單位承億集團藝術長黃韋維表示「MOI寧芮潔的創作個展是嘉義市久違的大型個人創作展，創作媒材多元豐富且充滿力量，本次展出的地點選在新榮戲院舊址，也是象徵新世代與歷史文化經濟的融合，別有味道。」藝術家寧芮潔在創作分享中也表示:「此次個展將這三年的所有精彩立體創作整體呈現，包含水泥裝置的浮島與失落的城市，第一次將造鎮的計畫完整詮釋。除了立體的部分，在畫作也以大尺寸史詩型態的表現，帶入大家耳熟能詳的故事。

▲▼ 嘉義二輪片新榮戲院由承億集團購入後策展， 超吸睛巨型氣球 逾70件作品同時展出 8/18盛大開展! 。（圖／記者翁伊森攝）

這一次最大的突破的就是作品的量體，將Moi 放大再放大，於是就有了這隻Lazy Moi 的大氣球。我一直想呈現一檔這樣的展覽，從進門就讓人感到驚喜，進而感受歡樂，溫暖，帶著滿滿的幸福感離開這展場，而我也透過我的作品，溫暖了觀者的心。」。本次展覽自8月18開展到10月15日，無需門票，逢每周日、週一休館，歡迎各界蒞臨指導。

▲▼ 嘉義二輪片新榮戲院由承億集團購入後策展， 超吸睛巨型氣球 逾70件作品同時展出 8/18盛大開展! 。（圖／記者翁伊森攝）

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新榮戲院承億集團寧芮潔

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