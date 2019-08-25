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嘉義37年「新榮戲院」將熄燈！營業到9月30日　他一段話惹網淚崩：滿滿的回憶

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▲▼ 新榮戲院 。（圖／郭盈良提供）

▲新榮戲院即將熄燈走入歷史。（圖／郭盈良提供，下同）

記者林昱萱／嘉義報導

嘉義新榮戲院已經有37年的歷史，是不少嘉義人心中最珍貴的回憶，同時也是嘉義市僅剩的一間二輪戲院，但戲院卻即將在9月30日熄燈歇業，讓不少人都感到相當惋惜與不捨。

台灣圖書文化誌執行長郭盈良在臉書貼文表示，「即將吹熄燈號的嘉義新榮戲院於1982年1月20日開業，由江金富與太太陳金滿所創設。位於新榮路上的新榮戲院是一座獨棟的三層樓鋼筋混凝土戲院建築，自從開業以來主要以播放二輪片為主，37年來，戲院裡的電影帶給許多嘉義人歡笑的聲音與感動的淚水。」

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▲▼ 新榮戲院 。（圖／郭盈良提供）

郭盈良也感嘆，「如今戲院已易手，新買主未來將如何規劃戲院建築的用途不得而知，不知有沒有人願意向新買主承租下來繼續經營戲院，這或許還可延續新榮戲院的生命；若沒人有意願承租，也或許這是我與江金富老老闆最後一張在新榮戲院的合影了。」

▲▼ 新榮戲院 。（圖／郭盈良提供）

戲院要熄燈的消息一傳出，不少在地鄉親都感到相當不捨，紛紛感嘆，「這是我學生時代的回憶」、「當年每周固定去看一次，是生活中的小確幸」、「真的謝謝這37年來，新榮戲院帶給嘉義人的滿滿回憶」。

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關鍵字：新榮戲院,嘉義

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