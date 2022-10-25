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承億集團五晚環島旅程萬元有找　高雄高空酒店一泊二食2.2折起

▲▼ 承億集團雙品牌雙旅展祭超狂優惠高雄巨蛋旅展開跑 萬元有找享五晚環島旅程 。（圖／承億集團提供）

▲ 承億集團參加高雄巨蛋旅展，遊人可享萬元有找五晚入住旗下飯店環島旅程。（圖／承億集團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

高雄冬季旅展10/28至10/31於高雄巨蛋開跑，華人最大文創設計旅店品牌龍頭-承億集團也推出多項主打商品，展現十足誠意。承億此次主打「新會員專屬的雙品牌1+1聯合住宿套票」，包含承億酒店平日經典和式雙人房，以及承億文旅系列平日雙人房住宿，限時優惠$8,000元(原價$40,600)」。承億集團線上旅展也同時開跑，從10/28-11/13文旅與酒店之官方網站都能選購，加入承億集團會員，即可獲得年度最超值的優惠通知！

今年承億集團最新力作──「承億酒店TAI Urban Resort」，短時間創造許多旅遊話題，飯店每間客房皆可賞覽高雄市景及港灣夕陽景色，讓旅客以最舒適的姿態伴著自港灣區透出的日光，酒店24F全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池更是成為高雄最新熱門打卡點之一！此次高雄巨蛋旅展與線上旅展中，承億酒店更推出最受旅客喜愛的「經典和式雙人房一泊二食住宿券」套票，包含早餐以及酒店內「日全食餐廳」午/晚餐擇一，原價$34,000元，旅展現場限定的優惠價$7,500元起，等同優惠下殺2.2折！

▲▼ 承億集團雙品牌雙旅展祭超狂優惠高雄巨蛋旅展開跑 萬元有找享五晚環島旅程 。（圖／承億集團提供）

▲承億集團雙品牌雙旅展祭超狂優惠高雄巨蛋旅展開跑 萬元有找享五晚環島旅程 。（圖／承億集團提供）

承億酒店落腳充滿美食文化的港都，本次旅展也將與旅人分享「港都美食經典的可鹹可甜」，其中位於位於高雄承億酒店26樓之「日全食餐廳」，除了提供早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式餐飲服務，結合無國界美饌及嚴選當季食材展現主廚精緻美學料理。

▲▼ 承億集團雙品牌雙旅展祭超狂優惠高雄巨蛋旅展開跑 萬元有找享五晚環島旅程 。（圖／承億集團提供）

▲ 一泊二食入住高雄最具話題承億酒店，享受港都美食經典 。（圖／承億集團提供）

旅展中也提供餐券商品，「日全食」自助餐券5張套票，優惠價$3,900元（79折）；另外購買10張餐券，除可享$7,500的77折優惠，再加碼贈送承億酒店餐廳「總價值$1,000元承億食足券」，滿足各界老饕們的味蕾，也邀請各界美食家一起體驗承億酒店打造的餐飲文化。

▲▼ 承億集團雙品牌雙旅展祭超狂優惠高雄巨蛋旅展開跑 萬元有找享五晚環島旅程 。（圖／承億集團提供）

承億集團自2011年成立承億文旅品牌至今，以「旅行目的地」為品牌精神，於全台6縣市插旗並屢屢創下亮眼的成績，如嘉義桃城茶樣子、南投潭日月接獲選為最美飯店、最美房間美譽，此次旅展主打「承億文旅五館環島住宿券」商品，包含承億文旅環島票券共5張標準雙人房住宿券，價格萬元有找只要$9,898元，即可任選承億文旅旗下淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等5館入住；若再加上獲得最美飯店與最美房間雙冠榮譽的潭日月一館，僅需花費$12,898元，就可享受原價$42,100元的住宿體驗。

▲▼ 承億集團雙品牌雙旅展祭超狂優惠高雄巨蛋旅展開跑 萬元有找享五晚環島旅程 。（圖／承億集團提供）

 旅展商品詳情資訊請參考：https://hotelday.com.tw/travel_fair_22kh10/
 承億酒店官網：https://www.taiurbanresort.com.tw/
 承億文旅官網：https://hotelday.com.tw/

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