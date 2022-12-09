桃城茶樣子高空透明無邊際泳池　酒類優惠瘋世足　　

▲▼ 世足賽期間，承億文旅茶樣子以嘉義唯一高空無邊際泳池酒吧，啤酒買三送一 任一球隊進球全場SHOT招待吸引住客。（圖／承億集團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022 FIFA世足賽12/9正式進入最後八強賽，擁有嘉義唯一高空透明無邊際泳池的承億文旅桃城茶樣子為熱情球迷們推出各項足球賽事餐飲優惠，不僅啤酒買三送一，更有進球全場SHOT招待的同歡活動，桃城茶樣子N23.5 Lounge邀請球迷一起乾杯！

四年一次全台一起瘋足球，11/21開打至12/18的2022 FIFA世足賽無疑是為全台飯店業提早暖身年底旺季檔期，擁有嘉義唯一高空透明無邊際泳池的承億文旅桃城茶樣子自開幕以來已吸引無數旅客慕名而來嘉義朝聖，位於飯店頂樓的池畔酒吧N23.5 Lounge更是必打卡景點，白天能眺望諸羅山列的稜線美景，夜晚則為俯瞰城市夜景的N23.5 Lounge酒吧，為搭上全球瘋世足，N23.5 Lounge自11月至12/18推出可倫堡1664白生啤酒500ML買三送一活動與百威/海尼根330ML啤酒買五送一活動，現場即時轉播的足球賽事只要進球，更招待全場SHOT ! 與您一同舉杯狂歡、瘋世足！

承億集團品牌長簡巧珊表示，承億文旅桃城茶樣子無畏疫情，自暑假前至今皆保持超過九成的住房率，適逢四年一次世足賽，承億文旅桃城茶樣子不僅準備巨型螢幕，讓球迷零時差、無死角地捕捉精彩進球的每一刻，全場同歡更有熱血沸騰的世足現場既視感。

世足賽期間該館N23.5 Lounge也推出可倫堡1664白生啤酒500ML買三送一以及百威/海尼根330ML 買五送一等兩項優惠，讓客人盡情暢飲亦能欣賞嘉義城市的絕佳夜景！同時，現場備有足球小遊戲可以兌換調酒，讓承億文旅桃城茶樣子與球迷們一起為球員加油，熱血一波！



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