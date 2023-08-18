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中央地方攜手提升機車安全用路環境　交通部視察台南肯定用心

▲交通部道安會組長湯儒興率領各部會組成的視導團隊，18日來台南市聽取「提升機車安全用路環境」簡報與實地現勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲交通部道安會組長湯儒興率領各部會組成的視導團隊，18日來台南市聽取「提升機車安全用路環境」簡報與實地現勘，台南市 交通局長王銘德（右2）陪同。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部道安會組長湯儒興率領各部會組成的視導團隊，18日來台南市聽取「提升機車安全用路環境」簡報與實地現勘，視導團隊感受到台南市政府團隊推動各項機車安全改善工作的決心，市府表示，將持續與中央齊心努力，共同攜手提升機車安全用路環境。

為提升機車用路安全環境，交通部自7月起啟動機車安全環境改善專案視導計畫，就機車事故防制重點、事故熱點改善狀況、機車停車管理情形、機車事故防制課題等實地視導辦理情形。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視機車族用路環境，每月均親自主持道安會報並指示研擬改善對策，為了優化機車通行環境與降低事故，市府多管齊下推動相關工作，工程面以機車常見碰撞型態（如左右轉側撞、追撞及交叉撞）提出各項改善作法，並以區分幹支道、速度管理、路口照明提升、車道瘦身、彎道改善、提升道路鋪面品質等工作，針對重點事故族群，推動無照關懷機制、鼓勵參加機車駕訓班、深入校園辦理機車安駕活動等宣導。

▲交通部道安會組長湯儒興率領各部會組成的視導團隊，18日來台南市聽取「提升機車安全用路環境」簡報與實地現勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，高齡長者也是重點事故族群，配合交通部年度補助計畫，7月起與路老師合作深入高齡事故偏高的鄰里，辦理60場次體驗式道安教育宣導活動，全面守護長輩們用路安全，在台南市道安團隊努力下，經統計2023年1至5月台南市機車交通事故死亡人數78人，相較2022年同期減少13人（減少14.3%），但事故防制不容鬆懈，將持續檢討各項改善工作。

交通局指出，今年中央相當重視機車環境改善議題，7月起啟動機車安全環境改善專案巡迴22縣市視導機車通行環境，除聽取簡報外更實地現勘各項改善工作，18日實地現勘來到永康區崑大路與大灣路口，由於臨近崑山科大學生騎乘機車眾多，透過預告牌面與指向線輔以提升車道方向辨識性，讓直行、左轉車輛進入路口前，提早進行分流，並延伸機慢車左彎專用車道，增加機慢車停等儲車空間，並設置機慢車左轉保護時相進行車流區隔，疏解崑大路左轉車流，有效減少車與車側撞。

另外，中正北路與和平東路、王行路口，此處位處台1線汽機車流量大，同樣藉由設置預告牌面及規劃機車左轉專用道，設置機慢車左轉保護時相進行區隔，並將南科聯絡道往市區銜接中正北路實施禁止右轉管制，減少車與車側撞與追撞衝突。

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