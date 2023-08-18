台南將多1個夜市　大益夜市通過審查公告民眾樂觀其成

▲位於台南南紡購物中心對面的「大益夜市」，向台南市政府夜市審議委員會提出申請，初步審查已通過，台南市市場處17日貼出公告，公告期1個月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

位於台南南紡購物中心對面的「大益夜市」，經過多年紛擾，終於看見許可設立的曙光，夜市向台南市政府夜市審議委員會提出申請，初步審查已通過，台南市市場處17日貼出公告，公告期1個月。

「大益夜市」位於南紡購物中心精華地段對面，屬於軍方所屬商業地段，因尚未有具體開發計畫，因此以短期公開標租方式，委由民間業者經營。

據了解，得標的經營業者相當積極，自2021年起陸續投入近4千萬經費，施作圍籬、地坪、排水、電力設施、公廁、標誌標線等，甚至規劃庭園造景，戮力打造與眾不同的新型夜市市集。

2022年間，業者引進美式移動遊樂園，舉辦「JETS嘉年華」x 貨櫃市集，掀起一波話題，後續因營運不符相關法規，陸續遭台南市市場處裁罰並勒令停業，但業者仍持續為申請合法而努力，經過台南市政府各相關單位及專家學者，對於消防、交通、衛生、環境等的把關及審查，幾經修正且無其他行政扞格情形下，市府原則上先予通過並公告周知，未來如順利設立，台南將多了一處週四、六、日的夜市，民眾也樂觀其成。