陳以信台南歸仁掛超大看板　訴求搬遷歸仁機場解決噪音

▲立委陳以信在歸仁圓環附近掛出超大型看板訴求「選阿信、搬機場」，主張遷建歸仁航特部直升機場，以解決當地限建限高與噪音問題，發展經濟。（記者林云翻攝）

記者林東良／台南報導

立法委員陳以信表示，17日他在歸仁圓環附近掛出超大型看板訴求「選阿信、搬機場」，主張遷建歸仁航特部直升機場，以解決當地限建限高與噪音問題，並讓歸仁地區土地重劃促進地方經濟發展，此項訴求引起地方廣泛討論。

陳以信表示，歸仁航特部周邊地區居民，飽受輕航機頻繁起降及訓練的噪音困擾，但基於國防需求當地居民已忍受數十年之久。廿多年前曾有地方民代提出搬遷建議，並有聚眾抗爭但最後不了了之。陳以信說，他此次提出歸仁機場遷建計畫，搬遷理由遠比當地噪音問題嚴重，還涉及台南經濟發展與全台交通安全等議題，經過深思熟慮並與國防部相關單位具體討論後，他提出歸仁機場搬遷的主張與計畫，希能為歸仁與台南經濟發展的重大限制解套。

陳以信指出，歸仁機場長年用作航特部訓練直升機飛行基地，由於直升機起降高度較低，訓練時滯空時間也長，機場周邊將近30平方公里土地均有限建或限高規定，長期以來造成歸仁地區發展障礙，也阻礙當地土地進行重劃完成都市變更。更嚴重是，將對政府最新提出的南台灣科技產業政策造成嚴重障礙。

陳以信強調，政府現正積極推動南台灣「高科技廊帶計劃」，將從台南科學園區往南，經過歸仁高鐵特區，連結南科高雄園區（即路竹科學園區），打造智慧機械、5G、6G網路與AI軟體服務的創新產業聚落，建立台灣下一個護國神山。

陳以信說說，而歸仁航特部正位於南科與路科中間，不論是飛行訓練時的噪音與震動問題，或對周邊龐大面積土地限建限高問題，都對此廊帶發展計畫造成重大阻礙。陳以信認為，只有將航特部機場搬遷，才能將結打開，為歸仁與台南的經濟發展解套。

陳以信進而指出，歸仁機場除造成經濟發展問題外，緊鄰高鐵沿線的特殊位置也為高鐵安全埋下重大隱憂。航特部是直升機訓練基地，每日均有數十架次直升機起降與滯空訓練，每日直升機低空跨越高鐵沿線超過百次，平均每年有數萬架次直升機低空掠過高鐵上空，對高鐵行進安全形成潛在風險。尤其過去直升機在附近地區曾多次發生迫降或墜毀事件，如果未來再有不幸事件甚至波及高鐵，勢將對台灣整體交通運輸造成非常嚴重衝擊。

陳以信表示，歸仁航特部機場是否遷建將是台南重要議題，必須在兼顧國防需要、經濟發展與交通安全的多方考慮下同時進行。他2022年就與歸仁地區多位里長共同連署陳情，在行政院總質詢中要求政府針對歸仁機場遷建進行研議，當場獲得行政院長與國防部長同意，後來他也在國防部預算審查時提出主決議要求。

陳以信指出，國防部2023年8月初已初步完成搬遷計畫書並向他報告，國防部具體提出如搬遷需要總預算金額與興建可能時程，雖然可能搬遷地點尚無規劃，但已足供中央與地方各界更進一步討論。他強調未來將在歸仁地區舉辦多場公聽會，向當地居民說明歸仁機場搬遷計劃的需要與可行性，積極尋求各界最大共識。

陳以信並舉砲校遷建為例，砲校從永康遷建關廟之建議從1999年提出，國防部研議到2003年正式核定，隨後開始規劃興建，並將從2024年開始搬遷，歷時共25年。但砲校遷建有利永康地區發展，促進關廟地區基礎建設興建，國防部獲得台南市政府免費代建新營區，台南市政府同時促進永康與關廟地區發展，砲校遷建是四方皆贏的計畫。陳以信指出，未來歸仁航特部遷建也會是四方皆贏的計畫，他呼籲歸仁鄉親與相關各界都能支持。