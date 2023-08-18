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熱氣球光雕音樂會台東海濱炫麗登場　逾萬人潮湧入朝聖

▲台灣國際熱氣球嘉年華活動，17日晚間在海濱公園國際地標燈場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣國際熱氣球嘉年華活動，17日晚間在海濱公園國際地標燈場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

2023台灣國際熱氣球嘉年華活動已進入倒數2週，詢問度最高的光雕音樂會市區場次，17日晚間在海濱公園國際地標燈場，5顆熱氣球搭配「AcQUA源少年」、黃霆睿及天空舞集及煙火秀的一連串精彩演出，引來球迷高聲歡呼。

台東縣政府指出，台灣國際熱氣球嘉年華市區場次將國際地標擠得滿滿，現場座無虛席，宛如跨年晚會盛況，活動一開始邀請台東在地團體「天空舞集」帶來精彩的開場演出，隨後由最強新一代全方位創作資優生「Ray黃霆睿」接棒演出，具有穿透力且療癒的嗓音讓現場的球迷朋友感動不已，緊接著人氣爆棚的亞洲超人氣男團「AcQUA源少年」為活動帶來高規格的演出，引爆現場粉絲朋友的尖叫聲及歡呼聲。

▲台灣國際熱氣球嘉年華活動，17日晚間在海濱公園國際地標燈場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

大家最為期待的熱氣球光雕秀，由台灣媽祖球帶領台東球、曙光球、蠟筆球、南瓜球等5顆國內熱氣球，在耳熟能詳的音樂節奏下閃閃爍爍，儼然成為夜間最亮眼的星，加碼的煙火秀更是完美的點綴台東市的夜空，成功將台東海濱公園打造成最耀眼空間。

縣府表示，2023台灣國際熱氣球嘉年華活動已經進入最後2週，尚未參與活動的朋友們把握鹿野高台熱氣球升空的時段，分別在清晨5:30-7:00以及下午5:00-6:30兩時段都有國內外造型球展演，並還有機會體驗熱氣球繫留。接下來還有24日知本溫泉區以及28日鹿野高台閉幕場的最後2場次，閉幕場並將結合煙火秀及無人機的表演，還有超人氣潮流男團OZONE及VERA蓄勢待發，精采程度不容錯過。

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