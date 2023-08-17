蘭嶼+綠島48處免費提供飲用水　水質檢驗全數合格

▲蘭嶼及綠島共48處免費提供飲用水，水質檢驗全數合格。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供民眾及旅客在蘭嶼、綠島可便利取得飲用水，同時響應自備環保杯、垃圾減量的旅遊方式，台東縣環境保護局於109年開始推動「離島飲用水共享平台」，持續在蘭嶼、綠島推廣公私場所加入飲水機，免費提供使用飲用水的便民措施，目前兩離島共有48處場所加入，每年4次飲水機水質抽檢，今年已完成第2次水質檢測，結果各處均符合飲用水水質標準。

倡導飲用水共享平台的東部海岸國家風景區管理處綠島遊客中心提到，自從環保局推動飲用水共享平台後，發現自備環保杯至遊客中心內裝取飲水飲用的遊客數量有明顯增多的趨勢，歡迎更多人前往使用，保護綠島環境。同樣也響應的綠島「夏卡爾」民宿老闆也說，有發現來住宿的旅客若忘了帶環保杯，便會到環保局所設置的「綠島環保杯租借站」借杯，再利用租借的環保杯到飲用水共享平台取水，有效的幫助離島做垃圾減量。

台東環保局指出，為確保旅客飲用水衛生及安全，離島飲用水共享平台飲水機每年抽檢4次，並依規定抽檢大腸桿菌群含量，今年已完成第2次水質檢測，檢測結果均符合飲用水水質標準，並在合格的飲用水共享平台飲水機上貼「水質檢驗合格認證貼紙」，請民眾可安心飲用。