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帶維生素產品返國眉角多　東縣衛生局：事前仔細確認勿觸法

▲東縣衛生局:攜帶國外維生素產品注意事項多，應仔細確認避免觸法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東縣衛生局表示，攜帶國外維生素產品注意事項多，應仔細確認避免觸法。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著疫情解封，出國旅行的人數增加，許多人都習慣在旅遊時，購買國外的優質商品回國，特別是維生素產品等營養補充品，更是國人出國旅遊時的必買產品。台東縣衛生局提醒民眾在國外購買維生素產品時，要特別注意不可幫他人代購，或攜帶回國後隨意買賣，否則可能會違反相關規定而遭裁處。

台東縣衛生局表示，維生素雖然可調解人體的新陳代謝，但是過量攝取將會造成身體損傷，為了保障國人之身體健康，衛生福利部訂有「含維生素產品認定基準表」，明訂維生素「每日用量得不以藥品列管之上限」，只要其中一種成分超過每日用量上限，就須以藥品列管。

以維生素C為例，每日用量得不以藥品列管之上限為1,000毫克，如果民眾購買的某一產品，每日建議使用量為4顆，而每顆含有300毫克的維生素C，則該產品就屬於藥品。台東縣衛生局提醒民眾，攜帶維生素產品時應注意產品上的每日建議攝取總量，避免因販售、代購或提供相關商品，而違反藥事法第27條無照販賣藥品或第39條未經查驗登記輸入藥品之規定，遭裁處3萬至200萬元罰鍰。

如民眾攜帶屬於自用藥品的維生素產品，仍應依據「入境旅客攜帶自用藥物限量表」規定，每種非處方藥只能攜帶12瓶(盒、罐、包、袋)，且各種非處方藥合計以不超過36瓶(盒、罐、包、袋)為限。超量部分，應向衛生福利部食品藥物管理署專案申請，且攜帶回國的產品皆不得販售或轉讓予他人，倘不慎觸法，將依據藥事法第82條、第83條，以輸入及販售偽禁藥等罪責移送法辦。

除上述規定外，即便維生素產品未超每日用量上限而可以食品管理，但從國外輸入販售或替人代購食品，仍要依食品安全衛生管理法第21條、第30條申請查驗登記，並同時依據第22條規定完成食品中文標示，否則仍可處3萬至300萬元罰鍰。

衛生局長孫國平呼籲，維生素普遍存在於食物中，只要維持均衡飲食即可攝取足夠身體所需用量，如需額外攝取維生素補充品，應特別注意不要超過每日建議用量，避免造成身體損傷。如服用各類產品發生身體不適之症狀，應立即停止服用，並攜帶該產品迅速就醫，以利醫師了解症狀並提供診治。

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