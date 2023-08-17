愛心企業攜手捐贈20部AED　守護台東偏鄉警民安全

▲台灣飛利浦與立遠生醫共同捐贈20台AED給台東縣警察局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣飛利浦與立遠生醫共同捐贈台東縣警察局20台AED，設置於台東縣內分駐所及派出所，期能提升緊急救護品質，保障偏鄉執勤員警及居民生命安全。

台灣飛利浦股份有限公司與立遠生醫股份有限公司，捐贈台東縣警察局20台自動體外心臟電擊去顫器(簡稱AED)，並於16日舉辦捐贈儀式，飛利浦公司總經理胡孝揚表示，飛利浦公司非常肯定警察為民服務、打擊犯罪、維護治安的辛勞與貢獻，並對警察不分晝夜、事繁責重的工作感到敬佩，此次捐贈，希望能提升偏鄉地區緊急救護的能力，保障執勤員警及偏鄉居民的安全。

立遠生醫公司董事長劉福興表示，AED對於突發性心跳停止患者，能及時實施緊急電擊，提高急救成功率，彌補偏鄉居民送醫路途遙遠及醫療資源的不足，為了強化花東地區偏鄉設置AED的密度，飛利浦及立遠生醫公司希望藉由此次捐助，喚起各界重視偏鄉醫療，並達到拋磚引玉的效果，邀請各界共襄盛舉，一同守護偏鄉員警及居民的生命安全。

台東縣警察局局長陳錦坤表示，偏鄉居民一旦發生事故，往往第一時間向派出所員警求助，非常感謝飛利浦公司及立遠生醫公司的義舉，捐贈轄內20所分駐(派出)所設置AED，不僅強化偏鄉地區的醫療網絡，更提升地方員警及居民的安全保障！