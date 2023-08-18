郭台銘約喝咖啡談合作　侯友宜：昔不得其門而入今會再登門拜訪

▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚引用三隻小豬的故事，呼籲在野要合作，並表示要邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜參加主流民意大聯盟，一起喝咖啡。對此，侯友宜今上午到屏東慈鳳宮參拜接受媒體問時表示，5月17日他接受國民黨徵召成為總統參選人後，親自三次登門拜訪（郭台銘），但不得其門而入，「今天郭董約喝咖啡，禮貌上我更應該展現更大的誠意，再次登門拜訪」。

郭台銘昨日在前雲林縣長張榮味舉辦的主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會餐會時引用三隻小豬的故事，指小豬們本是兄弟一家，在面對大野狼這個共同威脅時，選擇了不同的策略。民進黨總統參選人賴清德是全面掌握國家機器、帶來戰爭、破壞民主法治的大野狼，所以要團結組成主流民意大聯盟，打敗賴清德這隻大野狼。

郭台銘強調，如果大家都自私自利、想著個人前途、政黨發展，分散選票跟力量，就是對不起主流民意跟台灣人民。所以他提出主流民意大聯盟，他要邀請柯文哲跟侯友宜一起參加，大家一起喝咖啡，在主流民意的大框架下好好談談，彼此合作，一起打敗賴清德這隻大野狼。

對此，侯友宜今上午到屏東慈鳳宮參拜時回應郭台銘，表示5月17日接受國民黨徵召成為總統參選人後，他親自3次登門拜訪（郭台銘），但都不得其門而入，「今天郭董約喝咖啡，禮貌上我更應該展現更大的誠意，再次登門拜訪」。

對於當初不得其門而入是否有些在意？侯友宜說，「我還要展現更大誠意，不斷、不斷親自跟郭董請益」。對於未來是否也會與柯文哲合作？侯友宜說，他是國民黨總統參選人，會帶著所有團結力量不分你我，讓全台灣向前行。