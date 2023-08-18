邀「侯柯」談合作　媒體人質疑：郭台銘有當副手或不選選項？

▲鴻海創辦人郭台銘出席主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日提出「主流民意大聯盟」，邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜一起坐下來喝咖啡談合作，並以《三隻小豬》暗喻侯柯不團結，恐被民進黨總統參選人賴清德這隻大野狼吃掉。對此，媒體人張禹宣18日質疑，所謂主流大聯盟，有沒有郭台銘當副手或不選的選項？如果有，當然能夠出席，否則只是一場騙局，前提還是郭得說話算話。

張禹宣今日在臉書統整郭台銘重大發言，包括2022年12月「廟堂之上朽木為官」貼文，獲得了13萬讚；2023年517聲明，祝賀侯友宜支持黨提名的候選人，獲得5萬讚；2023年8月，父親節新書發表會貼文，獲3.9萬讚；2023年817聲明，自稱豬老么邀請侯友宜、柯文哲喝咖啡，籌組主流大聯盟，截至13個小時為止獲4543個讚。他說，看按讚數與發文內容，就可看出這趨勢就是主流民意。

張禹宣指出，曾經甩都不甩侯友宜的郭台銘，卻選在昨晚的造勢大會，當著所有地方派系的頭人，再度提及了侯友宜的名字並求和，只因一件事，就是郭台銘深諳，已經失去獨立參選的底氣，領表連署的機率也逐漸渺茫。

張禹宣分析，主要原因有四點，第一，中美雙強已表達訊號，不支持郭台銘參選；再者，地方派系已清楚表明「目標是勝選不是參選」，必須以「郭柯合」為前提才能力挺到底；第三，侯友宜民調超越柯文哲；第四，郭台銘的民調始終低迷，他的攪局只會保送賴清德。

張禹宣認為，郭台銘自稱豬老么，唯一能搏的本錢只有整合，但郭台銘要的並非整合，而是藉由聯盟號召人的身分將聲勢拉起，唯有侯友宜、柯文哲入局才有最後翻轉的機會。他質疑，若郭是真心想坐下來談，只有一個前提要問，「所謂主流大聯盟，有沒有郭台銘當副手或不選的選項？如果有，當然能夠出席，否則只是一場騙局，前提還是郭得說話算話。」