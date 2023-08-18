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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安案重挫柯文哲選情？　學者揭「這事」才是雙面刃

▲▼台灣民眾黨柯文哲主席針對「高虹安因助理費案遭起訴」一事發表聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於新竹市長高虹安遭檢察官依貪污等罪起訴，是否會響民眾黨總統參選人柯文哲的2024選情？中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳17日指出，高虹安被起訴，不會直接衝擊柯文哲支持度，頂多間接影響。但柯文哲拒絕擔任鴻海集團創辦人郭台銘副手並宣布參選到底，雖然斷了郭的騷擾戰略，但也可能會衝擊原本期待「郭柯配」的郭粉對他繼續支持的力道，有雙面刃效應。

對於高虹安遭北檢起訴是否會有直接的衝擊？鈕則勳分析，不會有直接衝擊，但可能會有間接的影響，畢竟綠軍仍會用高虹安被起訴這件事直攻民眾黨，而且敲碗等柯文哲處理，在操作議題上仍會有些效果。不過，現在高虹安只是被起訴，還沒有一審判決，即便綠軍猛攻，還是沒有辦法完全得分，特別是柯文哲針對這個部分講話也蠻保守的，有進行議題管理，就是怕高虹安被起訴的議題對他產生直接衝擊與連結。

至於柯文哲「參選到底、不做副手」的宣示，鈕則勳認為，這雖然有助於柯文哲反守為攻，阻擋郭台銘對他持續進行的騷擾戰，但是拒絕擔任副手與參選到底，也可能會衝擊原本期待「郭柯配」的郭粉對他繼續支持的力道，確實有雙面刃效果的可能性，多少也會衝擊支持度。

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