民調／一面倒！57％民眾看好賴清德當選　「選民對候選人評價成形」

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會18日公布2024總統大選最新民調，在看好度部分，五成七民眾看好民進黨參選人賴清德將贏得2024台灣總統大選、二成看好柯文哲、一成二看好侯友宜。台灣民意基金會分析，選民不分老少、教育程度高低、職業背景差異、 居住地，目前一面倒看好賴清德當選，相當程度上反映了當今的政治現實， 一個團結的執政黨對抗分裂的在野陣營。

根據民調數據顯示，56.6%民眾看好賴清德當選、19.6%柯文哲、12.4%侯友宜、5.8%沒意見、5.6%不知道、拒答。台灣民意基金會表示，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，距離2024總統選舉投票還有四個多月，台灣選民已經一面倒看好賴清德將脫穎而出。

台灣民意基金會分析，相形之下，看好柯文哲與侯友宜會贏的人並不多。這是一個「趨近最低社會共識」的選民政治判斷，將對選情帶來巨大且深遠的影響。

若和政黨支持傾向交叉分析，民進黨支持者93%看好賴清德當選、 2.9%看好柯文哲、2.1%看好侯友宜，國民黨支持者46%看好侯友宜、26%看好賴清德、23%看好柯文哲，民眾黨支持者54%看好柯文哲、31%看好賴清德、8.1%看好侯友宜，中性選民42%看好賴清德、17%看好柯文哲、8.8%看好侯友宜。

若從6都16縣市看，每一個行政區域選民都呈現一面倒看好賴清德當選，比例最高從六成三到四成七不等。台北市選民中， 54%看好賴清德，22%看好柯文哲，14%看好侯友宜，新北市選民中， 54%看好賴清德，23%看好柯文哲，13%看好侯友宜，台南市選民中， 62%看好賴清德，22%看好柯文哲，10%看好侯友宜。

台灣民意基金會表示，整體來看，台灣選民不分老少、不分教育程度高低、不分職業背景差異、 不分居住地南北東西，目前都呈現一面倒看好賴清德將贏得2024台灣總統大選。這是台灣總統選民目前的集體政治判斷，選民不是傻瓜，選民的態度相當程度上反映了當今的政治現實， 一個團結的執政黨對抗分裂的在野陣營。

台灣民意基金會分析，五月迄今，台灣內外大環境形勢的轉變對民進黨有利，以及選民對三位候選人個人風格、形象、能力與條件的評價逐漸成形，自也是影響選情重中之重的因素。2024 總統選舉投票還有四個多月，時間還長，對被看好會贏的候選人而言，在如沐春風中也可能有凶險，對不被看好會贏的候選人而言，則既是嚴酷的考驗，也是鹹魚翻身的機會。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年8月14-15日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。