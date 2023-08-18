「國民黨支持者跑掉！」柯文哲淪老三　吳子嘉：靠民眾黨能選到底？

▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》16日公布最新的2024總統大選民調，顯示民進黨總統參選人賴清德以35.7％維持領先，而國民黨總統參選人侯友宜為21.9％，至於民眾黨總統參選人柯文哲則是21.7％。此次民調中，侯友宜擺脫老三困境，追平民眾黨柯文哲的支持度，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，「柯文哲的國民黨支持者跑掉了」，單靠民眾黨支持者的力量支持柯選到底，有可能嗎？

吳子嘉昨（17日）在節目《鄉民大學問》中表示，最近他看到評論柯文哲的文章，寫得最好的就是台北市議員苗博雅的文章，苗博雅將民眾黨的內部鬥爭、權力的矛盾，都勾勒得清清楚楚，可以從中解讀柯文哲的處境，吳子嘉並斷言，「柯文哲不會選總統」。

吳子嘉點出，從民調來看，柯文哲目前的支持度中，還有16％的國民黨支持者，但當柯文哲宣布將代表民眾黨參選總統時，柯文哲的國民黨支持者就逐漸流失，這一點也可以從侯友宜在國民黨支持者中的支持度提升至76％，且是在這兩個禮拜就多了近10個百分點，得以證明。

節目中，媒體人黃暐瀚也分析，716仇女的輿論、演唱會風波以及8月初宣布絕對參選到底，的確影響了柯文哲的民調，但柯文哲到底會不會選到底，則要看柯文哲的核心價值是什麼？是讓民眾黨席次能保證有8席，還是可能去當他人的副手。但總歸來說，黃暐瀚仍認為柯文哲選到底的機會還是高一點，他應該會繼續熬到最後一刻。