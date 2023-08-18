3成民眾較信任賴清德治國、外交能力　綠委：民眾心中都有一把尺

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

網路媒體《鋒燦傳媒》17日公布總統大選相關民調，在民眾較信賴誰的「治國能力」與「外交能力」 調查中，民進黨總統參選人賴清德都拔得頭籌，對此，民進黨立委林楚茵18日表示，選民在選擇總統時心中都有一把尺，了解到總統是代表一個國家，他的一言一行都會影響國際對台灣的印象。

根據民調數據，在「賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘4人，誰的治國能力最好？」的問題上，有31.5％選民認為賴清德治國能力最佳。在「誰最有能力同時處理好對中國與美國的關係？」，有29.6％選民認為賴清德能力最佳。

林楚茵表示，賴清德出席巴拉圭新任總統就職典禮，外交上達成「深化兩國邦誼」、「拓展雙方合作」的核心目標，成果豐碩。回程過境美國舊金山，在出席僑宴的談話中，喊出打造台灣成為「世界科技島」的願景，要以「創新驅動」的經濟發展模式，再造台灣的經濟奇蹟。

對於最新民調，林楚茵指出，「治國能力」與「外交能力」 是檢視一個總統候選人的關鍵，而從《鋒燦傳媒》最新公布的總統民調中可以看到較多的選民是認可賴清德的治國能力及外交能力的。

林楚茵表示，相信選民在選擇總統時心中都有一把尺，了解到總統是代表一個國家，他的一言一行都會影響國際對台灣的印象。賴清德是一個值得信賴的總統候選人，順帶一問，大家應該不會去選一個亂將外國政要沒講過的話塞到人家嘴裡的候選人吧？應該不會吧？