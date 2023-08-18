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社會 社會焦點 保障人權

「你健保被盜用」假檢警騙退休男885萬　台南警追查逮光頭車手

記者林東良／台南報導

台南市一名退休楊姓男子遭「假檢警真詐騙」損失885萬餘元，台南市警刑警大隊據報深入偵辦，循線前往苗栗縣、台中市等處搜索拘提柯姓男子等6名車手、收水手到案，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，另持續溯源追查集團幕後成員。

▲台南市一名退休楊姓男子遭「假檢警真詐騙」共損失885多萬餘元，台南市警刑警大隊前往苗栗縣、台中市等處搜索拘提柯姓男子等6名車手、收水到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市一名退休楊姓男子遭「假檢警真詐騙」共損失885多萬餘元，台南市警刑警大隊前往苗栗縣、台中市等處搜索拘提柯姓男子等6名車手、收水到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市一名退休楊姓男子遭「假檢警真詐騙」共損失885多萬餘元，台南市警刑警大隊前往苗栗縣、台中市等處搜索拘提柯姓男子等6名車手、收水到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，棏姓男子於2022年6月中旬在家，室內電話接獲歹徒自稱是衛福部人員，謊稱其健保遭盜用申請補助金等案，會幫其報案，隨後即接獲以竄改成警局門號的電話，表示警方正在調查此案，要求加Line，老翁加入後被誘騙其至銀行提高網銀轉帳金額，老翁依歹徒指示前後陸續轉帳至歹徒指定帳戶，並也被誘騙交出提款卡及密碼，共計被騙損失新台幣885多萬餘元，之後發現Line未讀也不回才知道受騙，於是報警處理。

▲台南市一名退休楊姓男子遭「假檢警真詐騙」共損失885多萬餘元，台南市警刑警大隊前往苗栗縣、台中市等處搜索拘提柯姓男子等6名車手、收水到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市一名退休楊姓男子遭「假檢警真詐騙」共損失885多萬餘元，台南市警刑警大隊前往苗栗縣、台中市等處搜索拘提柯姓男子等6名車手、收水到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局刑警大隊偵五隊員警偵查得知，該假檢警詐騙集團接收到轉帳款項後，立即分流轉匯至10幾個人頭帳戶，隨即派集團車手至多處提領，案經調閱大量相關資料，進行大數據資料分析、比對，鎖定提款車手、收水等犯嫌，惟均居無定所，旋即報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，經掌握犯嫌之落腳處，復至苗栗縣、台中市等處搜索拘提柯姓男子（車手、收水）等6名到案，全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，另持續溯源追查集團幕後成員。

▲台南市一名退休楊姓男子遭「假檢警真詐騙」共損失885多萬餘元，台南市警刑警大隊前往苗栗縣、台中市等處搜索拘提柯姓男子等6名車手、收水到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市一名退休楊姓男子遭「假檢警真詐騙」共損失885多萬餘元，台南市警刑警大隊前往苗栗縣、台中市等處搜索拘提柯姓男子等6名車手、收水到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局長廖宗山呼籲，民眾如接獲電話以警察、檢察官之名，冒稱健保卡遭盜用申領補助金要收押、監管你的帳戶，或要求你轉帳或匯款可以免凍結帳戶、免收押等話語攏是假的，小心詐騙，千騙萬騙離不開ATM！檢警不會要你轉帳或匯款，接到來路不明電話，先一聽二掛三查證，多方查證以免落入詐騙集團陷阱，如遇有疑似詐騙情形，可撥打「110」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助即時查證。

▲台南市一名退休楊姓男子遭「假檢警真詐騙」共損失885多萬餘元，台南市警刑警大隊前往苗栗縣、台中市等處搜索拘提柯姓男子等6名車手、收水到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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