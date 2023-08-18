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社會 社會焦點 保障人權

香港車手來台打工！警萬華旅館逮人　薪水曝光：日領3千包食宿

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局在日前巡邏時，發現1名男子在提款機前形跡鬼祟，上前盤查發現是詐騙集團提領車手，後續再追，發現男子在被逮前，先將改過密碼的提款卡轉交給香港籍男子繼續領錢，隨後在萬華旅館內將港籍男子逮捕到案，男子向警方坦承，從香港來台替詐騙集團打工，食宿由詐騙集團承包，每天還可日領3千元。

警方調查，日前大安分局和平東路派出所巡佐管大富於日前擔服巡邏勤務，於和平東路一段超商巡簽ATM時，見一名28歲的陳姓男子在超商ATM提款時東張西望，警方驚覺有異上前盤查。

▲▼港籍車手入侵台灣，大安分局2023年已查獲8人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲港籍車手入侵台灣，大安分局2023年已查獲8人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現陳邊講電話邊操作提款機，立即上前盤查，發現提款卡非本人所有，無法說明原因，主動從身上交出多張銀行提款卡，其中1張金融卡被害人已遭詐騙警示，當場將陳嫌逮捕，依涉嫌詐欺罪嫌移送法辦。

大安分局循線追查發現，陳嫌在被逮前將更改密碼的部分卡片，交給另一名車手41歲的李姓香港籍男子，前往附近銀行ATM提款，為防止李嫌持短期觀光簽證潛逃出境，立即報請地檢署檢察官指揮偵辦。

▲▼港籍車手入侵台灣，大安分局2023年已查獲8人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市大安分局查獲車手，另又追查另逮港籍車手，車手坦承來台包食宿還日領3千。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後前往萬華西門町一處飯店，將李嫌拘提到案，李嫌坦承在香港被詐騙集團吸收，持觀光簽證搭飛機來台與陳嫌搭檔，李嫌在台的所有食宿費用全由該集團包辦，並以每日給3000元為代價，從事車手提款工作，詢據2人對於犯行坦承不諱，全部移送法辦。

大安分局統計，從2023年至今，共偵辦移送香港籍人士，來台當車手多達8人，不排除是透過詐騙集團媒介來台從事詐騙車手工作，也將再擴大追查幕後詐騙集團主嫌。

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