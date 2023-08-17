大馬墜機乘客名單曝！多名政治人物罹難　民航局： 出事前未求救

▲馬來西亞17日一架飛機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一架小型飛機17日發生墜機事件後，失控墜毀牙直利大道（Guthrie），並砸中路過的轎車和機車，導致10人死亡。當地媒體事後查到失事飛機上的乘客多數為大馬政治人物，而民航管理局（CAAM）也透露，出事飛機在飛行途中完全沒有發出任何求救訊號。

綜合當地媒體報導，CAAM總監羅拉查曼發布文稿指出，這架註冊號為N28JV的Beechcraft Model 390（Premier 1）小型飛機，是在17日下午2時08分，從浮羅交怡島（Pulau Langkawi，別譯蘭卡威）飛往首邦市（Subang），不料飛機隨後卻在飛過艾米納（Bandar Elmina）附近路段時，突然失控墜毀牙直利大道。

CAAM指出，飛機在下午2時47分首次與首邦空中交通管制塔台聯繫，並於下午2時48分獲得著陸許可，不久後，塔台在下午2時51分觀察到墜毀地點冒出煙霧，於是緊急與吉隆坡航空救援協調中心（KLARCC）協調搜救任務。

當局強調，飛機在出事前並未發出任何遇險呼叫，因此當局目前還不清楚這起事故發生的原因，但隸屬交通部的航空事故調查局將按2016年民航法規第XXVI部分對此案展開調查。

當地媒體《中國報》也在事後公佈失事飛機的乘客名單，表示機上大部分的乘客都是政治人物，其中包括彭亨州（Pahang）的行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）。