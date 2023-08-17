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大馬墜機「螺旋俯衝」釀10死！最新近距離視角曝光

記者楊庭蒝／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州17日下午發生一起空難事件，一架小型飛機失控墜毀牙直利大道路（Guthrie），墜毀時還砸中路過的轎車和機車，造成至少10人死亡。有行車紀錄器拍下了墜毀的過程，畫面相當驚悚。

在行車紀錄器中可以看見，飛機以近乎垂直的角度螺旋俯衝撞擊地面，隨後巨大火球炸裂，當下四周還有行駛中的車輛。

當地民航管理局（CAAM）證實，飛機失事時，機上共載有6名乘客與2名機組人員，當局估計他們已全數不幸罹難。當地警方隨後也向媒體證實，除了這6名機上人員外，現場還有一名機車騎士和一名轎車司機死亡，讓目前的死亡人數升至10人。

據當地媒體《中國報》報導，不幸離世的死者皆為男性，目前所有遺體都送往巴生醫院，消防人員仍在現場處理機身殘骸。

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