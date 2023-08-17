快訊／正式邀侯友宜、柯文哲「談合作」　郭台銘喊打敗賴清德

▲鴻海創辦人郭台銘出席主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻，積極拉攏藍營各地方派系勢力，似在為2024獨立參選總統做準備。郭今（17）日晚間出席「主流民意大聯盟：雲林旅外鄉親後援會」，致詞時指出，自己提出主流民意大聯盟，要邀請柯文哲跟侯友宜一起參加，「我們三位會坐下來一起喝咖啡，在主流民意的大框架下好好談談，彼此合作，一起打敗賴清德這隻大野狼好不好？」

郭台銘表示，大家心中只有一個願望，就是希望台灣的明天更好，中華民國未來更好，民進黨執政8年，兩岸兵凶戰危，經濟急速衰退，年輕人要去戰爭、百姓賺不到錢，雲林來到台北打拼，早出晚歸，辛苦的打拼，但是最近台灣的萬物齊漲，薪水沒漲，已經兩年了，實質薪資倒退嚕，現在連雞蛋、豬肉都又開始缺貨，政府還在打瞌睡，台灣阿銘要問大家，大家要戰爭還是和平？「我們要有錢還是窮苦？我們要愛貪錢的政府還是清廉的政府？所以我在這邊講，我們要團結所有力量，作出政治選擇，下架傲慢獨裁的民進黨政府。」

郭台銘說，民意調查顯示，台灣有65%人民希望下架民進黨，換人做做看，3人中有兩個人希望民進黨下台，臺灣人民需要改變，改變帶給人民希望，這就是台灣的主流民意，也是台灣人民的願望。郭提到，很多人好奇問什麼是主流民意大聯盟，其實就是兩個字「團結」，雲林同鄉會最重要就是團結，互相幫助、互相扶持、共同打拼，主流民意大聯盟，就是要團結有志道合的力量，為中華民國、經濟繁榮、政治清廉、兩岸和平打拼。

郭台銘舉例大野狼跟三隻小豬的故事，三隻小豬是兄弟，其中因為有兩隻，「豬大哥不團結，才會被大家各個擊破，最後還是靠豬小弟團結大家打敗大野狼。民進黨賴清德全面掌握國家機器、帶來戰爭、破壞民主法治的大野狼，所以我們要團結組成主流民意大聯盟。打敗賴清德這隻大野狼！」

郭台銘自稱的選舉經驗不如侯友宜和柯文哲，但也深深知道，團結與合作的重要，「我知道台灣人民的期待與希望，知道兩岸和平經濟繁榮政治清廉，這才是台灣真正的主流民意！」大家常說雞蛋不要放在同一個籃子裡，為了分散風險，但選票要集中在同一個籃子裡，才有足夠選票下架民進黨。如果大家都自私自利、想著個人前途、政黨發展，分散選票跟力量，就是對不起主流民意跟台灣人民，所以我提出主流民意大聯盟，我要邀請柯文哲跟侯友宜一起參加，我們三位會坐下來一起喝咖啡，在主流民意的大框架下好好談談，彼此合作，一起打敗賴清德這隻大野狼好不好？

郭台銘喊出，台灣阿銘今天站出來，就要團結大家，結合所有在野力量組成主流民意大聯盟，為拜託大家，當我最有力的後盾，讓民進黨再輸一遍！他要跟大家報告，民意大於黨意，公益大於私利，台灣命運不能被政客掌控，不能被政黨壟斷，政黨不做的、不能做的，讓台灣阿銘來做，讓台灣阿銘為人民發聲，為大家做事情，用具體行動促成主流民意大聯盟、主流民意大勝利。