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坐上大馬死亡班機…彭亨州議員遭證實「不幸罹難」　享年53歲

記者閔文昱／綜合報導 

馬來西亞一架小型飛機17日發生墜機事件後，失控墜毀牙直利大道（Guthrie），並砸中路過的轎車和機車，導致10人死亡。當地媒體事後查到失事飛機上的乘客多數為大馬政治人物，而彭亨州（Pahang）議長沙卡三蘇丁稍早證實，行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）在事故中不幸罹難。

綜合當地媒體報導，CAAM總監羅拉查曼發布文稿指出，這架註冊號為N28JV的Beechcraft Model 390（Premier 1）小型飛機，是在17日下午2時08分，從浮羅交怡島（Pulau Langkawi，別譯蘭卡威）飛往首邦市（Subang），不料飛機隨後卻在飛過艾米納（Bandar Elmina）附近路段時，突然失控墜毀牙直利大道。

▲▼ 馬來西亞17日一架飛機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞17日一架飛機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

當地民航管理局（CAAM）證實，飛機失事時，機上共載有6名乘客與2名機組人員，當局估計他們已全數不幸罹難。當地警方隨後也向媒體證實，除了這6名機上人員外，現場還有一名機車騎士和一名轎車司機死亡，讓目前的死亡人數升至10人。

當地媒體《中國報》也在事後公佈失事飛機的乘客名單，表示機上大部分的乘客都是政治人物，其中包括彭亨州的行政議員佐哈里哈倫。對此，彭亨州議長沙卡三蘇丁也在臉書證實佐哈里哈倫在事故中不幸喪生，並稱「願逝者的靈魂得到祝福」。

▲彭亨州（Pahang）行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）不幸罹難。（圖／翻攝自佐哈里哈倫臉書）

▲彭亨州（Pahang）行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）不幸罹難。（圖／翻攝自佐哈里哈倫臉書）

據了解，佐哈里哈崙在彭亨州政府中，負責掌管地方政府、房屋、環境、及綠色科技事務，同時也是巫統文冬區部主席，他昨日才出席一項由文冬縣長主持的發展文冬未來會議，不料今日下午就傳出死訊，令不少政黨領袖、選民感到相當惋惜。

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