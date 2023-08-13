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男友特地「開20分鐘車」到家殺蟑螂　她笑：想壞壞齁！結局尷尬

床,房間,臥室,屋子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO在家發現蟑螂。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者施怡妏／綜合報導

蟑螂是不少人最害怕的昆蟲之一，一名女網友表示，在家中發現蟑螂，她害怕得連打都不敢打，拿清潔劑結果沒有噴到，結果男朋友卻說洗完澡後，要來幫她打蟑螂，讓她很震驚，因為從男友家到她家要20分鐘的車程，以為男友是想要壞壞，不然不會這麼勤勞，結果卻讓她哭笑不得。

原PO在Dcard上發文，跟男友約會完後各自回家，回到家2小時後，發現家裡竟然有蟑螂，「因為不敢打蟑螂，只好拿手邊的清潔劑噴，結果沒噴到，非常懊惱+絕望」，她崩潰跟男友訴苦，結果男友超霸氣，洗完澡後要去幫她打蟑螂。原PO心想，「應該是想要色色齁？不然誰會為了蟑螂開20分鐘的車過來？」

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原PO趕緊整理家裡，特地換上好看的睡衣，男友一來就很認真在找蟑螂，翻了10分鐘都沒有找到，安慰原PO後就說要回家了。原PO哭笑不得，原來男友是真的要來打蟑螂而已，「一方面好像有點感動，一方面又好像有點失落，已經交往一年多，真的越來越喜歡我可愛的男朋友了」。

貼文一出，網友們笑翻，「我敢說他完全沒有想到要色色」、「特地開車來真的感動耶，原PO請好好珍惜，真心要幫妳除蟲不急著壞壞的男友呀」、「男友很愛妳耶！不過他好像是比較單純的男生，下次可以主動跟他說給他獎勵」。

也有網友分享滅蟑的訣竅，「家裡有沒有養寵物，沒有的話就噴殺蟲劑，我自己是門框窗框排水孔都會噴，可以當作預防，差不多隔兩三個月就可以補噴，噴完就出門，另外還可以加點一點絕或放水煙，每天房內至少開冷氣1-2小時，真的保證整個夏天都看不到蟑螂」。

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