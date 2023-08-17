迎接侯友宜造訪金門！在地藍軍總動員　陳玉珍陪同參與823活動

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

823砲戰65周年紀念日即將到來，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘不約而同在下週均將飛往金門。由於這是侯友宜獲提名以來首度前往金門，讓當地藍軍相當期待，包括立委陳玉珍、縣黨部、縣議會黨團都在緊鑼密鼓開會規劃當中。陳玉珍說，非常歡迎侯友宜到訪金門，她會與侯同框互動，黨籍縣議員許玉昭透露，黨團已安排823當天陪侯參加823砲戰紀念活動，中午則在當地知名餐廳交流聯絡感情。

自5月17日獲提名以來，侯友宜持續勤走基層，台灣本島有的縣市已去了2次以上，離島方面卻苦無良機。適逢下週即將迎來823砲戰65周年紀念日，前一天822則是農曆七夕情人節，侯友宜已決定在這兩個特別節日飛往金門，並帶著新北市立委參選人林國春、林金結、洪佳君共同造訪，除了紀念823砲戰外，也將針對金門建設及兩岸交流發表談話。

由於這是侯友宜獲提名以來首度前往金門，在地藍軍都引頸期待。黨中央組發會表示，全力配合侯競辦的規劃，協助與地方聯繫溝通，並已聯繫金門縣地方黨部進行安排。金門縣黨部表示，已著手安排地方人士與侯進行交流；至於822侯友宜飛抵金門機場時的接機活動，則有待侯競辦提出具體時程，雙方保持緊密聯繫。侯競辦人士則透露，初步時程規劃最快將於今天提出。

金門立委陳玉珍表示，「非常歡迎侯友宜造訪金門」。她說，雖然還不知道具體行程，但聽說823當天侯會參加砲戰紀念活動，她已經把時間排好，會陪侯一起出席，也會與侯同框互動。陳強調，現在大家都在準備侯的到來，今天下午縣黨部就在開會，由黨部主委吳興邦主持，她也飛到金門開會。至於郭台銘方面，陳則表示，郭、侯都來到金門、支持金門，她全部都相當歡迎，只是目前還未接到郭的具體行程，所以還不確定怎麼安排。

目前金門縣議會全體19位議員，包括議長洪允典在內，共有7位具有國民黨籍。但洪允典日前被問到會否接待侯友宜，卻答「我們可能比較沒有那麼熱絡」。黨籍縣議員許玉昭受訪表示，為了歡迎侯友宜，國民黨金門縣議會黨團已通知大家，823一起陪同侯友宜參加砲戰紀念活動，中午則在當地一間知名餐廳聯誼，彼此交換意見；至於822接機活動，目前則等黨部通知之後再做安排。