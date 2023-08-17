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國民黨團細數賴清德台獨發言　批：見鬼說鬼話的大政客

▲國民黨立法院黨團召開「台獨金孫為了選舉還在騙？」記者會 張斯綱 李彥秀 游毓蘭 李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張斯綱（左起）、李德維、游毓蘭、李彥秀出席國民黨團「台獨金孫為了選舉還在騙？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（17日）舉行記者會，細數副總統賴清德過去主張台獨的發言，然賴此次去美國卻極力洗刷台獨色彩，是見人說人話、見鬼說鬼話的大政客。國民黨團也呼籲，明年總統大選極為重要，對於美中台三邊關係為何，更是重中之重，國人不要被政客的話術所蒙蔽，騙術謊言所欺騙。

賴清德副總統出訪友邦巴拉圭過境美國，同時也是民進黨2024年總統參選人，身為「務實台獨工作者」的「台獨金孫」，這次過境美國卻極力洗刷台獨色彩。國民黨團今(17)上午召開記者會，重新幫賴清德喚醒記憶，尋找1997年那位高喊「台獨萬歲」的賴清德，以及往後不斷強調「我是務實台獨工作者」的賴清德。同時讓國人認清，一位不斷騙騙騙、變變變的政客，適合擔任中華民國總統嗎？

國民黨團首席副書記長李德維、藍委游毓蘭及台北市議員李彥秀、張斯綱17日上午出席國民黨團「台獨金孫為了選舉還在騙？」記者會。會中李彥秀表示，賴清德在1997年擔任民進黨國大代表時曾高舉「台灣獨立萬歲」，現在卻為了2024年總統大選開始轉彎、騙票。

李彥秀細數，賴清德從政路上就是見人說人話、見鬼說鬼話的大政客；2005年擔任立委談到「台灣前途決議文」，指稱「台獨黨綱」是台灣的資產和保障，2014年擔任台南市長仍說台獨是共識；2017年提出親中愛台，同年9月擔任行政院長到立法院備詢時又說「我是台獨務實工作者」，2019年則提出「現在憲法是為中國制定，台灣需要新憲法」的主張。但今年8月卻改提「務實的台灣已經是主權獨立國家，名稱是中華民國….」。

▲李彥秀秀出賴清德曾高舉「」照片。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀秀出賴清德曾高舉「台灣獨立萬歲」照片。（圖／記者屠惠剛攝）

張斯綱則表示，這次賴清德過境美國行程，可說是「美中共管」下的鳥籠行程。紐約州長、市長，也沒有一通電話問候，而紐約地區的智庫學者，連一場閉門座談也沒有，賴清德這次訪美，可以說創下有史以來最低的紀錄；昔日吳敦義前副總統過境美國的待遇規格，比賴清德都要高了許多。此外，美國政學界都在懷疑，賴清德是否會變成下一個前總統陳水扁？若然，將會是區域麻煩製造者。

游毓蘭也說，賴清德出訪友邦巴拉圭過境美國，可說是最低調、接待規格也是史上最低的一次，原因為何？是賴清德在7月10日一席「當台灣總統可以走入白宮，我們的政治目標就達成了」的發言所造成。

李德維表示，賴清德告訴美國媒體沒有台獨路徑，是要告訴獨派「過去的台獨只是一場騙局」？而現在的主張，難道不是另一個騙局？到哪個才是真的？在1997年那位年輕有理想、有抱負，高喊「台灣獨立萬歲」的賴清德，還安在？

李德維代表國民黨團呼籲，明年總統大選極為重要，對於美中台三邊關係為何，更是重中之重，國人不要被政客的話術所蒙蔽，騙術謊言所欺騙。

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