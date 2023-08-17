道歉了！侯辦控捏造假訊息喊告　胡忠信致歉：不願捲入選舉爭議

▲媒體人胡忠信。（圖／翻攝自胡忠信臉書）

記者江采蓁／綜合報導

媒體人胡忠信日前在節目上指出，國民黨總統參選人侯友宜接受日媒專訪，稱自己是「Republic of China man」，對此，侯辦予以嚴正駁斥，要求他在在三日內公開道歉及澄清，否則將採取法律行動。胡忠信17日隨即透過臉書公開道歉，表示「基於每個人都有自己的身份認同，我予以尊重，我也不願意因此捲入選舉爭議」。

侯友宜競選辦公室指出，侯友宜接受日媒朝日新聞專訪時，全程皆以中文回答，日媒也幾乎以中文提問。當被問到認為自己是台灣人還是中國人時，侯友宜用中文明確表達「我是土生土長的台灣⼈，我們的國家叫中華民國，我是中華民國國民」；當日媒記者再問，「若美國人問法是Are you Chinese？Are you Taiwanese ? 要怎麼回答？」侯友宜也以中文再次重申，「我是中華民國國民，我在台灣長大，我是台灣⼈。」

針對胡忠信在節目上指出侯友宜稱自己是「Republic of China man」，侯辦批評，胡忠信在媒體上公開發言，卻毫無根據的胡亂捏造假訊息，既沒有基本的查證，也未向本辦求證，甚至還配合現場綠營人士一同訕笑、抹黑侯友宜。

對此，胡忠信透過臉書表示，他要收回並澄清他在三立新聞節目《94要客訴》中的發言，「基於每個人都有自己的身份認同，我予以尊重，我也不願意因此捲入選舉爭議。我將發言收回，若造成候選人困擾，我也表示歉意。」