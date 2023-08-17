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洗刷行人地獄！行政院今推《道路交通安全基本法》　3大目標曝光

記者陳家祥、黃翊婷／綜合報導

為了洗刷我國「行人地獄」之名，行政院將在今日（17日）院會提出行人交通政策綱領，預計討論通過《道路交通安全基本法》，並參考瑞典經驗，將「零死亡」納入長期願景，期盼能達到「守護行人安全、強化責任駕駛、普及公共運輸」這3大核心理念目標。

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,馬路,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台灣被外媒形容為「行人地獄」。（示意圖／ETtoday資料照）

台灣交通議題不僅國人關注，就連不少居住在台灣的外籍人士也曾拍攝影片，呼籲相關單位重視並改善，甚至還曾被國際媒體《CNN Travel》評論為「行人地獄」。立法院今年6月底三讀通過《道路交通處罰管理條例》44項修正案，若駕駛行經路口沒有禮讓行人，最高恐挨罰6000元；此外，行政院也將在今日（17日）院會提出行人交通政策綱領，預計討論通過《道路交通安全基本法》。

行政院官員表示，針對道路交通安全有3大核心理念目標，守護行人安全、強化責任駕駛、普及公共運輸，最核心的手段就是要推動《道路交通安全基本法》，這是維護交通安全的依據，也是非常重要的框架法案；同時，行政院也將組織中央交通安全會報，由院長擔任召集人，跨部會、中央地方合作，透過短中長期的計劃，逐步達到零死亡的願景。

守護行人安全部分，官員指出，人行空間改善一直陸陸續續在做，落實人本環境考量、弱勢族群人行安全等；在工程面上，不管是都市設計或交通設計上的改變，如部分路段採取人車分離，透過工程設計的手段減少人車衝突。

強化責任駕駛部分，官員說，在教育面要把行人優先停讓文化納入課程，文化面的改善；在監理部分，汽機車重新考照部分要更嚴格，讓一些違規的人不方便，未來在道路訓練、考試等也會強化。

普及公共運輸方面，官員提到，會朝「想搭車有車搭」的方向持續加強，近期的TPASS行政院通勤月票獲得好評，會持續辦理、常態化；另外，還會持續加強公共運輸，部分縣市經營汽車客運較辛苦，會補助全國各縣市，加密班次，替代掉原有私人運具，開闢幹線公車提高運輸效率跟服務水準。

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