女子誤入投資詐騙損失390萬　貪婪車手出面取款遭逮

▲歸仁分局警方埋伏查獲出面取款的陳姓車手，偵訊後依詐欺等罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名穆姓女子報案，在網路臉書發現某投資股票活動學習營之網站連結，經點擊該連結後，即陷入詐騙集團透過Line通話方式與其聯繫，並以話術取得信任後，多次誘騙以轉帳及面交等方式得手新台幣390萬元，詐騙集團食髓知味再度要求被害人交付現金時，市警歸仁分局據報埋伏緝獲取款24歲陳姓車手送辦。

歸仁分局指出，8月2日接獲一名穆姓女子報案，稱其於2023年6月在網路臉書發現某投資股票活動學習營之網站連結，點擊該連結後，立即由該詐騙集團成員以假投資平台｢同信專案」客服人員，透過Line通話方式與其聯繫，並以話術取得信任後，多次誘騙以轉帳及面交等方式得手新台幣390萬元，被害人事後發覺有異，意識到自己可能受騙，於是主動報警求助。

警方接獲報案後，立即成立專案小組，並請被害人配合歹徒先假意答應見面，被害人即與該詐騙集團人員相約8月15日在歸仁區中正南路面交49萬元，警方隨即部署警力前往埋伏，利用面交時當場逮捕取款陳姓車手，並查扣相關犯罪證物，全案偵詢後依詐欺等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源。

歸仁警分局表示，近來詐騙集團常透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期會先讓民眾小額獲利，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，後續再以繳保證金、IP異常等理由拒絕出金，民眾發現帳號遭凍結或網站關閉才發現遭詐。因此呼籲民眾不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如有疑慮撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。