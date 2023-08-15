「台版華爾街之狼」遭控吸金5億元潛逃！　投資人心痛蒐證提告

▲鉅亨國際金融集團創始人姜建亨有「少年股神」、「台版華爾街之狼」之稱，卻遭提告以投資黃金等名義吸金超過5億台幣。（示意圖／unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

昔日被譽為「少年股神」、「台版華爾街之狼」的鉅亨國際金融集團創始人姜建亨，遭控以投資黃金等名義吸金超過5億元台幣，甚至向投資人稱載運黃金的運輸車遭洗劫後，就跑到國外形同人間蒸發，投資人無奈向《東森新媒體ETtoday》投訴表示，全案進入法律程序2年半左右，只開過一次庭，盼承辦地檢署能加快腳步，給投資人一個公道。

對此，承辦的士林地檢署表示，全案依法偵辦中。



投資人指出，姜建亨自稱高二開始用親戚戶頭買賣股票，念大學期間靠著20萬元本金賺到350萬元，在22歲那年從他手上經手的資金流水就超過5千萬，其胞弟則是行動電源租借公司「ChargeSPOT」創辦人姜建丞，是全球共享行動電源服務供應商，提供行動電源租借服務，2017年在香港成立，後來拓展到日本、泰國和台灣，在全球擁有超過3萬5000個據點。

受害投資人表示，2017年夏天，於香港認識姜建丞，姜建丞深知他與許多政商名流交好，便力邀他到姜建亨在中國深圳的公司參觀，姜建亨見到弟弟帶來一頭肥羊，開始遊說投資汽車供應鏈，並強調該項投資有擔保品，只賺不賠。

姜氏兄弟為了展現自己的人脈，不知道透過何種管道，曾帶著投資人進入周杰倫演唱會後台，一行人並親切合影，投資人見狀更加堅信姜氏兄弟實力匪淺，在與朋友深入研究後認為此項投資「超穩」，便與好友共同集資，在當年即投入1000萬元美金（約台幣3億元），之後又在投進640萬美金（約台幣1億9千8百萬）。

姜建丞曾自稱，他大學念了半學期就休學服兵役，此後獨自跑到澳洲打工度假，並踏上「找尋自我之旅」，因協助哥哥的生意，不到30歲就能提早退休，實現財富自由，後來為了守護台灣環境而投入ChargeSPOT，但投資人卻控訴，從頭到尾都是場騙局。

投資人發現遭詐騙後，沒想到姜建亨早趕在東窗事發前就逃亡海外，還在台灣的姜建丞卻在偵查庭上一推二五六，全將責任推給人在國外的哥哥，由於姜建亨人間蒸發，投資人在2年多前對姜建丞的提告一度不起訴處分，所幸蒐集資料後，去年10月提出再議成功，但到現在卻都沒有再傳過被害投資人或證人。

受害投資人表示，這段時間共補充了3份書狀證據，也親自打電話給書記官，還有寫信給檢察長陳情，但卻完全沒有任何進展，只有官方回覆已經轉達給檢察官參考，受害投資人期盼檢方能盡速開庭偵辦，除了還給他們一個公道，也能避免其他人再度落入圈套。