陳建仁稱打詐初具成效　陳琬惠轟無恥：今年詐騙案數不減反增

▲陳琬惠16日舉行「打詐已初具成效？陳建仁別再騙人！」記者會。（圖／陳琬惠辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

行政院5月底成立「打詐辦公室」後再於6月核定「打詐綱領1.5版」，但民眾黨立委陳琬惠今（16日）卻指出6月與7月的詐騙案各自為13年來的第三高與次高；另外今年1月到7月有1萬9941件詐騙案，跟去年同期1萬6023件相比不減反增。陳琬惠批評行政院長陳建仁，請問「初具成效」在哪裡？陳建仁不道歉就算了，還繼續大內宣，厚顏無恥的程度令人憤怒。

陳琬惠16日舉行記者會指出，今年5月底打詐辦公室揭牌成立，6月行政院核定打詐綱領1.5版，結果6月的詐騙案竟是13年來第三高、7月的詐騙案則是13年來次高；而13年來，單月詐騙案最高就是在5月，詐騙案從「13年來最高」下降至「13年來第三高」再上升至「13年來次高」。

陳琬惠也指，而今年1月到7月有1萬9941件詐騙案，跟去年同期1萬6023件相比不減反增；同樣，今年1月到7月詐騙案財損高達43億7千萬元，比起去年同期38億2千萬元也是上升。

因此，對於陳建仁日前表示自打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」，並稱今年1月至7月查扣犯罪不法所得較去年同期成長近5倍，顯示落實犯罪不法所得查扣及罪贓返還已「初具成效」，陳琬惠批評，到底是算什麼「初步成果」？陳建仁會不會太可笑？ 去年7月打詐綱領1.0版就已經實施，請問「初具成效」在哪裡？陳建仁不道歉就算了，還繼續大內宣，厚顏無恥的程度令人憤怒。

陳琬惠表示，打詐綱領1.5版實施以來，各部會消極擺爛的問題仍層出不窮，包含金管會對銀行行員勾結詐騙集團案處理怠惰、NCC對電信業者監理不力、數發部未稽查第三方支付業者等，陳建仁是不知道，還是裝作沒看到？

陳琬惠呼籲，當國人飽受詐騙所苦，陳建仁不要麻木不仁，身為行政院長，應該扛起督導各部會的責任，別再用經不起檢驗的說詞欺騙社會大眾，不是靠耍嘴皮子就能打詐。