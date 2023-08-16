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陸男稱錄取「緬甸語系」遭疑從事詐騙　校方駁斥：姓名和專業經過P圖

▲▼網友分享錄取緬甸語專業。（圖／翻攝自非正式論壇）

▲網友分享錄取緬甸語專業。（圖／翻攝自非正式論壇）

記者林郁婷／綜合報導

許多人如今聽到緬甸或柬埔寨，第一印象就是詐騙。有網友近日自稱，錄取廣西外國語學院緬甸語系，並曬出錄取通知書，被網友們懷疑未來將從事詐騙行業。校方緊急出面澄清，沒有這名學生，通知書的內容都經過P圖。

據《看看新聞》報導，一名叫「蒙紹奇」學生分享緬甸語系錄取通知書，沒想到網友的留言不是恭喜祝賀，反而是質疑他將要去當詐騙人員，還有人調侃「答應我，畢了業之後不要給我打電話哦」。

廣西外國語學院發出聲明，調查後發現沒有這名學生，「錄取通知書上的學生姓名和錄取專業都經過P圖，所述內容均為捏造」，已經蒐集相關證據並報警，將對發文者追究責任。

目前該發文者已刪除影片並將個人簡介改為「對不起，我錯了」。

一名在緬中企工作者針對詐騙事件頻傳發表看法，他表示，從自己長期在緬甸的經驗來看，「要是做正常行業，又不偷渡，是不會被拐騙握遇到這些情況的」，同時他也呼籲，不要輕易被網路上的消息所蒙蔽，「回歸理性，不要妖魔化緬甸」。

此段言論一出，立刻遭到網友大力抨擊，「你發言之後，中國人在緬甸出了事情你是不是要負責？」、「你一個人沒有受危險，那不代表其他人沒有危險呀，其他人在緬甸被騙了都是真實案例」、「緬甸當然不是妖魔，緬甸是個地方，但這個地方有妖魔」。

據了解，中國駐緬大使曾在會見緬甸副總理時指出，已發生多起中方人員被騙去緬甸，從事網路詐騙的事件；對此，緬方回應，高度重視中方多次表明的立場，已加大力度打擊犯罪。

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