單身女墜愛情陷阱！血汗錢獻阿娜答　警肉身擋車勸2hrs...被嫌雞婆

▲彰化女子2度遭詐騙，警方肉身擋車苦勸阻止匯款。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化1名64歲女子遭到愛情詐騙，險遭騙走210萬，被員警及時阻止，不料，女子卻二度上當，準備匯款50萬元給假網友投資，北斗分局成功派出所員警獲報2度出動，肉身擋車阻止其離去。

彰化縣警察局北斗分局成功派出所副所長蘇景裕及警員廖修琨，日前執行巡邏勤務接獲民眾報稱，其家人疑似遭受愛情詐騙即將前往銀行匯款，警察同仁獲報後火速抵達現場察看，當時發現有一部銀白色轎車正打算駛離，蘇、廖等2員奮不顧危險，立即飛身奔跑上前追車，並迅速以肉身擋車，勸阻女性駕駛下車。

這名64歲張姓婦人為公職退休，先前才到銀行準備提領210萬元欲匯給詐騙集團成員，當時被員警及時阻止，才保住張婦辛苦存下的血汗錢。

未料，張婦又在網路上認識另名男子，在幾番噓寒問暖下，男子謊稱「泰達幣投資穩賺不賠且獲利良好」等投資獲利方式，張婦不疑有他，將所有之儲蓄型保單解除設定作為投資，在警方長達2個多小時的勸阻下，才打消匯款念頭。

▲張婦第一次險些匯款210萬給詐團，當時遭員警勸退。



詐騙集團依舊不死心，繼續慫恿張婦改以裝潢名義，匯款50萬元到詐團的帳戶，銀行行員得知驚覺有異，立刻報警請警方阻止她出門，不過張婦至今仍覺得不是詐騙，反倒覺得警察愛雞婆，大驚小怪！

北斗分局分局長吳詠傑表示，詐騙犯罪猖獗，典型的詐騙集團慣用伎倆日新月異，但萬變不離其宗的是：詐欺犯罪目的皆為騙取被害人的金錢等財物，呼籲民眾家中如有年長長輩，應多家注意關心其生活起居情形，如有遭受詐騙樣態，應保持防詐騙意識，勿急、勿躁、多思考，謹記「冷靜、查證、報警」3要訣，有疑問時立即撥打110或165反詐騙專線查證，或至附近的各個警察機關做詢問，多一分警覺，少一分損失。