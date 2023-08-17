侯友宜民調追上柯文哲！　學者分析「權力消長」關鍵

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》公布最新總統大選民調，在「三腳督」的情況下，國民黨侯友宜以21.9%微幅領先民眾黨柯文哲21.7%，引來各界關注。中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳分析，侯友宜能超車柯文哲，主要是近來議題操作到位，兩人權力可能消長，但問題是侯友宜能不能持續穩定的領先柯文哲。

根據《美麗島電子報》公布民調，，民進黨賴清德支持度有35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%，侯友宜首度擺脫老三地位，而相較7月底美麗島電子報民調，侯友宜增加3個百分點，柯文哲則是下滑3個百分點。

鈕則勳說，侯友宜支持度小贏柯文哲0.1個百分點，雖然是在誤差範圍之內，但對侯陣營確實具有象徵意義，突顯出侯友宜最近從核四議題、到綠能議題、再到表態反廢死，確實有主導議題設定、拉高網路聲量的效果，況且競爭對手也不太敢針對這些敏感議題明確表態，所以侯友宜不但主導了議題設定之外，也強化了有Guts的鐵漢、硬漢形象，這些操作對於支持度的拉高，當然有相當的意義，有倒吃甘蔗的可能。

至於柯文哲，鈕則勳指出，從北流的「太監說」與被北市府打臉「政治莫入、是柯自己定的規則」後，支持度就有下滑的趨勢，加上他對於相關政策的提出，似乎都多是即興式的議題操作，比較沒有深刻或具體的策略、步驟與做法，要拓展中間選票就有限制，再加上近期英文網站上Vote white、Vote right的爭議，柯文哲民調下滑也頗自然，而在面對鴻海創辦人郭台銘，只有「參選到底、不做副手」的宣示，有擋住騷擾，是在多失分情況下唯一守得住、可得分的操作。

鈕則勳表示，侯友宜、柯文哲一來一往，權力就可能消長。如果侯友宜能穩定領先，漸漸就會形成藍綠對決的氛圍，即便郭台銘也參選，都討不到便宜，但若侯友宜的領先只是曇花一現，情勢對侯就會更嚴峻，特別是現在侯友宜與國民黨還沒有辦法擺脫郭台銘之際，面對的夾擊，風險就更高。