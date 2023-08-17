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柯文哲、侯友宜黃金交叉！　日學者點關鍵：金溥聰整合有成效

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

美麗島電子報16日公布最新民調，三腳督情況下，民進黨賴清德35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%，對比上次民調，侯上升3百分點、柯下降3百分點。日本學者小笠原欣幸分析，侯友宜回升，可以解讀為金溥聰強勢整合取得成效。柯的下滑，可能受到性別議題所影響，而賴相對第二名的領先幅度則持續擴大。

對於最新民調，多次精準預測台灣大選結果的小笠原欣幸表示，值得關注的是柯文哲的支持率下滑，從6月的28.6%到8月的21.7%，下滑了6.9個百分點。侯友宜則從6月的17.1%到這次的21.9%，上升了4.8個百分點，因此柯文哲和侯友宜的排名以些微差距對調，使侯友宜成為第二名。但此結果由於在誤差範圍內，因此將侯友宜和柯文哲視為並列第二可能較為合理。

小笠原欣幸分析，侯友宜的回升趨勢，可以解讀為金溥聰的強勢整合取得了成效。而柯文哲的下滑，可能是受到性別議題的討論所影響。賴清德的支持率基本保持不變，但相對第二名的領先幅度則更為擴大。

小笠原欣幸表示，7月的民調中，柯文哲的支持率在各民調機構間出現差異。僅根據這次民調作判斷可能過於倉促，需要再結合未來的調查數據來進行評估。

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