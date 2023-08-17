「郭台銘民調絕對越來越低」　他分析選情：硬選是強弩之末

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統態勢漸趨明顯，日前拜訪國民黨前台中市議員吳顯森，還抱怨國民黨不願合作。國民黨立委費鴻泰說，517當天徵召郭台銘明明也同意了，這樣講不公平，而從民調上來看，若郭台銘真選，是強弩之末，支持度會越來越低。

費鴻泰在《少康戰情室》說，郭台銘講國民黨不合作好像不太恰當，他自己就接受徵召結果，現在又這樣說，並不公平。他一個多月前看到中廣蓋洛普所做的民調，就說國民黨總統參選人侯友宜要加油，因為民進黨支持賴清德的有9成，民眾黨支持柯有8成，但國民黨支持侯友宜的才剛好60%，明顯力量沒有集結，但國民黨全代會後，TVBS民調中國民黨支持者侯友宜的已經到74%、75%，最近也聽說幾個民調都到75%。

費鴻泰指出，換句話說，如果郭台銘硬要出來選，已經到強弩之末，因為國民黨慢慢歸隊，郭台銘確定不選，侯友宜可以到8成藍營的支持度，就可能超過柯文哲。

費鴻泰表示，對國民黨而言比較難處理就是郭台銘不認517，郭台銘還說國民黨不合作，對支持者來說很難接受，因為517你已經支持了，所以奉勸郭台銘旁邊的人，「你難道真的希望賴清德當選？」郭台銘要去做選擇，他的民調會越來越低。