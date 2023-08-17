民調／46%不樂見郭台銘參選略增2.7百分點　支持者55%來自藍白

▲民眾如何看待郭台銘可能獨立參選。（圖／台灣民意基金會民調）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會17日公布最新民調，有42％民眾樂見鴻海創辦人郭台銘投入總統大選、46%不樂見，不樂見他參選者略增2.7個百分點，顯示過去一個月台灣選民對他的獨立參選疑慮漸增。而樂見郭台銘獨立參選的人，其中55%來自民眾黨及國民黨支持者，以及中性選民。民調也顯示，郭若獨立參選獲得可觀的青壯及高學歷選民支持。

根據民調數據顯示，18%民眾非常樂見郭台銘參選，23.5%還算樂見，23.7%不太樂見，22.2%一點也不樂見，10.4%沒意見，2.2%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，約四成二樂見郭台銘獨立參選2024總統，四成六不樂見。不樂見者比樂見者多4.4 個百分點。

台灣民意基金會分析，這項發現傳達了一個訊息，那就是，台灣選民對郭台銘獨立參選 2024 總統的態度模稜兩可，但不樂見者略佔上風，與上個月相比，國人對郭台銘獨立參選2024總統的態度沒有大的改變。樂見他獨立參選的人沒有增加，也沒有減少，而不樂見他參選的人，略增2.7個百分點，顯示過去一個月台灣選民對他的獨立參選疑慮漸增。

若和政黨支持傾向交叉分析，不同政黨屬性選民對郭台銘獨立參選總統的態度明顯不一樣。民進黨支持者中，五成一樂見、三成八不樂見，國民黨支持者中，三成三樂見，六成五不樂見、民眾黨支持者中，三成七樂見，五成七不樂見，中性選民中，三成六樂見，三成七不樂見。

台灣民意基金會表示，樂見郭台銘獨立參選的人，其中55%來自民眾黨及國民黨支持者，以及中性選民。此外，郭獨立參選獲得可觀的青壯及高學歷選民支持，自有其獨特的社會意涵。

此次民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年8月14-15日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。