全聯隔日達直播下殺！零食泡麵最低3折　中元採買必搶箱購5折

▲全聯小時達、隔日達針對中元節下殺。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻中元普渡商機，全聯小時達再度祭出2波「激省攻略」，搭配折扣碼和福利點，最高現賺530元！而「全聯隔日達」將於明（8/17）晚間8點舉行「中元整箱Buy！澎湃價5折起」直播，不但有許多整箱買的中元節祭拜商品5折，還網羅多種飲料、零食、泡麵、罐頭等限時特惠3折起。

「全聯隔日達」於8/17晚間8點直播，網羅眾多飲料、零食、泡麵及罐頭等普度必拜商品，限時特惠3折起，購物滿額最高享21%回饋。

包括2020年榮獲日本國際米質競賽特別優秀賞的「大倉米鋪-少女之心的米(一等米)1.5kg」下殺5折，平均1包不到100元；普度必拜愛之味「薏仁寶340gx24罐」、「蒟蒻紅豆粉粿340gx24罐」、「綠豆意人爽340gx24罐」每箱原價672元，特價只要588元；夏季清涼必備「Crystal Valley礦沛氣泡水585mlx24瓶」，原價576元，特價276元，另贈120福利點。

▲全聯隔日達8/17晚上8點直播，「大倉米鋪-少女之心的米」下殺5折，平均1包不到100元。（圖／業者提供）

搭配直播機制，前150名消費滿1,000元贈1,000點；滿2,000元再贈1,000點，最高共贈2,000點，讓消費者拼手速搶便宜。加碼日還享滿千元贈千點、滿1,500元再折100元，日用品箱購也有單筆每滿499元，就贈500福利點的超狂優惠，最低0元免運送到家，中元採買不必辛苦自己扛。

於指定日期（8/19~8/21、8/26~8/29）共7天，使用全支付或PX Pay單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點。全店日用品於指定日期（8/19、8/20、8/26、8/27）共4天，單筆每滿499元贈500福利點(可累贈)。8/24前全站消費單筆滿1,200元，輸入折扣碼現折250元，結帳滿1,000元再加碼送100元折價券下次用(消費門檻1,000元)。8/25~8/30最後衝刺，消費單筆滿1,500元，輸入折扣碼現折335元，等同於78折優惠。

▼全聯隔日達優惠。（圖／業者提供）

「全聯小時達」也祭出2波激省攻略，其中8/19~8/20期間，用全支付或PXPAY買滿1,250元（含1,000元日用品），現折250元，加贈1,800福利點（含日用品贈點1,000、全支付/PX Pay消費贈點800），再拿100元折價券，等同於現賺530元！

另外8/26~8/27期間，用全支付或PXPAY買滿1,835元日用品（含1,500元日用品），現折335元，加贈2,300福利點（含日用品贈點1,500、全支付/PX Pay消費贈點800），等同於現賺565元。

全聯小時達除了在PXGo!平台上回饋消費者，中元期間上Uber Eats購買全聯生鮮雜貨，同樣享有爆殺優惠，8/9~8/22期間，泡麵、罐頭、飲料、零食，百件商品通通享破盤價，最低下殺10元。

8/11~9/7單筆消費滿899元，結帳輸入【來全聯拜BUY】享9折優惠，最高可折200元。叫foodpanda送同樣享有專屬優惠；8/11~9/7單筆消費滿899元，結帳輸入【中元買全聯】同享9折優惠，最高折200元，中元普度拜拜，不管是PXGo!、Uber Eats或foodpanda都能省。

▼全聯隔日達針對中元節檔期再祭出優惠。（圖／業者提供）