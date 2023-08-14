拜好兄弟兼顧環保　環保署倡普渡2.0：拜當季供品「以功代金」

▲龍山寺董事長黃書瑋(中)、空保處長蔡孟裕(右2)及北北桃環保局代表宣導普度祭祀。（圖／環保署提供）

記者楊惠琪／台北報導

後天（8/16）就是農曆7月1日「鬼門開」，環保署今（14）日在台北龍山寺推出「普度祭祀2.0」，宣導民眾吃多少就拜多少，準備供品採用當季當地食材，可結合社區或宮廟集體普度，以拱手或鮮花參拜，而祭祀使用的金紙可用公益捐款或白米替代累積功德，若要燃燒金紙，則交由環保單位集中收運焚化。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，各地方環保局持續推動大面額金紙設計、紙錢集中燒、以功代金、以米代金等措施，已獲得成果。經統計，近3年紙錢累積集中量達6.4萬噸，以功代金累積捐款金額超過1.5億元，宮廟金爐自主停爐數較3年前成長5.5倍，近3年因紙錢造成陳情件數已減少18%。

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已停燒香與金紙的龍山寺，目前香爐僅留代表性的一炷香，龍山寺董事長黃書瑋指出，龍山寺早在1998年便有意推動停燒紙錢，但當時受到許多質疑與阻力，擔憂無香將無法與神明溝通，經持續溝通，2000年陸續展開廢爐、2017年更響應減香，前年全面禁香僅留代表性的一炷香，寺內PM2.5已降至個位數。

北市環保局表示，推動「不燒、減燒、集中燒」三燒行動後，目前北市宮廟已近5成停燒、45處不供香、99％都已減燒、減香，在中元普度期間，有156家寺廟響應以功代金、以米代金，甚至更有52家自推方案。此外，更輔導廟宇安裝太陽能板與儲能設備，讓信仰也能淨零排放。

環保署說明，為鼓勵民眾採取「普度祭祀2.0」，地方政府推出相關措施，如北市推動線上普度抽獎活動，新北市推動網路預約代普度、桃園市結合文創產業推動以米代金販賣機、台南市今年啟用「淨圓滿二爐」增添紙錢處理量，高雄市推動電話預約到府收運紙錢、台東縣與當地企業合作推動以米代金展現企業ESG等措施，民眾可洽所在縣市政府了解。





▲四大超商皆可以操作以「功工代金」積功德。（圖／環保署提供）