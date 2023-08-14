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網購普渡拜拜箱！頂呱呱聯名桶餐限量開搶　科技業「幸運符」賣最好

momo「拜拜箱十大熱銷榜」（圖／momo提供）

▲網購業者公布拜拜箱十大熱銷榜 。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

周二深夜11時（農曆7月1日子時）鬼門開，迎來農曆7月，也就是俗稱的「鬼月」，除了有不少禁忌要注意，緊接著中元節到來，許多家戶及公司行號要開始張羅普渡拜拜事宜，而受到消費者青睞的拜拜箱、零食箱，今年選擇又更多樣，不僅有攜手頂呱呱推出的聯名「速渡箱」，還有針對小資族、素食族等量身打造的普渡箱，滿足不同族群需求，科技業的「幸運符」則是夯到單月狂賣12萬包。

準備中元普渡供品，東森購物網針對台酒、統一等泡麵主力品牌，在中元檔期祭出東森幣擴折、滿額折等活動，同時推出「中元普渡攻略」專區，集結飲料、零食、罐頭、三牲四果等，一站就澎派備齊，擺好擺滿祭中元，再享優惠省荷包，還有各款拜拜箱如中元普渡金澎派豪華箱18件組、小資家庭拜拜箱10件組，經濟組合一箱搞定，而且不須出門直接送到家；另外也提供代拜服務，沒空自己拜的人，可選擇線上法會普渡，由廟方代理祈福。

東森購物中元檔期活動（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網推出「中元普渡攻略」專區，免出門，一站就快速採買好供品。（圖／翻攝自東森購物）

momo公布「2023拜拜箱十大熱銷榜」，發現「具好運寓意」、「品牌經典綜合組」、「momo自組普渡箱」為今年三大熱銷關鍵，並由人稱科技業的幸運符「乖乖」好運連年箱以狂銷12萬包之姿奪得冠軍寶座；熱銷榜第2至10名依序是華元餅乾派對箱、味丹味味A小排骨雞祈福拜拜箱、企業普渡誠心組、金澎湃超值十二件組、闔家平安彭湃十件組、好媽媽綜合無添加22入澎派拜拜箱、中元好運旺旺八件組、旺旺慶讚中元五拜有保庇、KIRIN麒麟午後紅茶-中元組合拜拜箱。

瞄準中元普渡商機，蝦皮購物與頂呱呱及可口可樂、義美、盛香珍、老媽拌麵等9大食品品牌聯手打造「蝦皮速渡箱」，優惠下殺只要666元，8/14～8/17限量開搶，頂呱呱全台門市也將同步開賣「呱張快速蝦皮桶餐」，不到500元就能一次帶走原味炸雞、雞腿、呱呱包、雞塊、地瓜薯條等經典美味。另有速渡風雲榜，推薦像是大師兄銷魂拌麵組、日清超值組、可樂果x楓之谷原味/酷辣拜拜箱、快車肉乾招牌絕世雙饗肉乾等，中元祭拜不踩雷，8/16當天更針對OREO夾心餅乾、韓國農心辣牛肉/泡菜拉麵、魚仔海鮮美國安格斯板腱牛排等百款美味商品，推出1元起瘋搶價。

蝦皮購物「蝦皮開運舖子」網羅線上普渡、避邪除煞等商品豪祭3折起（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物推出「中元速渡節」，並與頂呱呱及食品大廠聯手打造速渡箱。（圖／蝦皮購物提供）

拜拜箱、零食箱近年成為受歡迎的普渡供品，許多老字號食品大廠趁勢推出中元限定包裝，吸引消費者採買，樂天市場就集結多款造型拜拜箱，例如印上可愛幽靈和鬼怪的77經典三重奏、明治中元好運洋洋雙醬棒餅乾、一定要拜零嘴餅乾組合箱、可樂果拜拜箱，另外還有提把設計方便，可直接整箱帶著走的旺旺平安發財箱，祭出中元節專區抗漲5折起，像是盛香珍白沙屯媽祖珍勇祈福箱，可一次入手四種人氣零食，三盒組直接下殺57折。

樂天市場中元限定萌趣「拜拜零食箱」（圖／樂天市場提供）

▲多款中元限定造型拜拜箱，抗漲5折起。（圖／樂天市場提供）

PChome 24h購物今年瞄準金融、服務、科技、商業等4大行業與小資、素食、喜愛優良食品及線上普渡等4大新興族群，獨家推出10款拜拜箱，免花大錢的「小資拜拜箱」端出台灣泡麵之光維力炸醬麵、拜了有人氣的黑松沙士等商品；「素食拜拜箱」有素食族泡麵聖品隨緣鮮蔬百匯素湯麵、可樂果；「TQF驗證安心美味拜拜箱」內含泰山八寶粥；線上普渡則有鹿港天后宮的普度植福箱，以及鎮瀾宮的豪華轉運組包括中元普渡法會、冤親債主金紙組、中元普渡禮盒、九品蓮花組等代拜轉運組合。箱購折扣最低58折起。

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